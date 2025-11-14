Polska zmierzy się z Holandią na PGE Narodowym w kluczowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.Stawką spotkania jest nie tylko pozycja lidera grupy, ale także utrzymanie miejsca w pierwszym koszyku barażowym.Robert Lewandowski ma szansę przełamać swoją passę i strzelić gola Holandii po raz pierwszy w karierze.Czy kapitan poprowadzi Biało-czerwonych do zwycięstwa i awansu? Sprawdź, co czeka nas w tym emocjonującym starciu!

Reprezentacja Polski 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie podejmie reprezentację Holandii w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie to zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ jego stawka jest podwójna. Zwycięstwo nie tylko pozwoli Biało-czerwonym zrównać się punktami z "Pomarańczowymi", obecnymi liderami grupy, ale także jest kluczowe w kontekście walki o utrzymanie miejsca w pierwszym koszyku barażowym.

Grzegorz Lato o reprezentacji Polski przed meczem z Holandią. Stawia sprawę jasno [ROZMOWA SE]

Walka o mundial i pozycję w barażach. Ogromna stawka meczu z Holandią

Polacy z dorobkiem 13 punktów zajmują pozycję wicelidera, tracąc do prowadzącej Holandii zaledwie trzy "oczka". Co więcej, każdy punkt jest na wagę złota w kontekście potencjalnych baraży. Utrzymanie się w pierwszym koszyku gwarantuje teoretycznie łatwiejszego rywala w walce o awans na mundial, dlatego presja na podopiecznych Jana Urbana będzie ogromna.

El. MŚ: Polska - Holandia. Tyle lat Biało-czerwoni czekają na wygraną, statystyka nie kłamie!

87 goli i 38 "ofiar". Imponujący bilans kapitana

Robert Lewandowski ma na koncie niewiarygodny bilans w narodowych barwach: 161 występów i 87 bramek. Premierową bramkę dla Polski zdobył w debiucie przeciwko San Marino, we wrześniu 2008 roku. Od tamtej pory trafiał do siatki w 60 meczach. Na rozkładzie ma łącznie 38 drużyn.

Lista pokonanych przez niego bramkarzy jest niezwykle długa i obejmuje takie potęgi jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia czy Francja. Ostatnim rywalem, któremu Lewandowski strzelił gola, była Litwa. W Kownie przypieczętował zwycięstwo 2:0 w eliminacjach mistrzostw świata.

Cody Gakpo znów to zrobi? Jerzy Dudek ostrzega Polaków i wskazuje, jak pokonać Holandię

Holandia, czyli brakujący skalp. Lewandowski jeszcze im nie strzelił

Holandia to jeden zespołów, przeciwko którym Robert Lewandowski grał, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Do tej pory miał ku temu cztery okazje. W jednym z tych meczów zanotował asystę. Mecz w Warszawie będzie więc idealną okazją, by dopisać Holandię jako 39. reprezentację do swojej imponującej listy i pomóc Polsce w walce o marzenia.

Jacek Bąk nie ma wątpliwości przed Holandią. Wskazuje wielki błąd Probierza [ROZMOWA SE]

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien już kończyć karierę? Tak Nie Nie wiem

FB: Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.