Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla kapitana!

Marcin Szczepański
2025-11-14 12:49

Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w kluczowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Stawka jest ogromna: punkty, pozycja w grupie i miejsce w koszyku barażowym. Dla Roberta Lewandowskiego to także osobiste wyzwanie. Kapitan kadry stanie przed szansą na pokonanie 39. rywala w karierze. Do tej pory Holendrzy pozostają dla niego niezdobytą twierdzą.

Cody Gakpo - gwiazda Holandii

i

Autor: Michal Stanczyk/ Cyfrasport Virgil van Dijk, Robert Lewandowski, Cody Gakpo

Polska zmierzy się z Holandią na PGE Narodowym w kluczowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026.Stawką spotkania jest nie tylko pozycja lidera grupy, ale także utrzymanie miejsca w pierwszym koszyku barażowym.Robert Lewandowski ma szansę przełamać swoją passę i strzelić gola Holandii po raz pierwszy w karierze.Czy kapitan poprowadzi Biało-czerwonych do zwycięstwa i awansu? Sprawdź, co czeka nas w tym emocjonującym starciu!

Reprezentacja Polski 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie podejmie reprezentację Holandii w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie to zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ jego stawka jest podwójna. Zwycięstwo nie tylko pozwoli Biało-czerwonym zrównać się punktami z "Pomarańczowymi", obecnymi liderami grupy, ale także jest kluczowe w kontekście walki o utrzymanie miejsca w pierwszym koszyku barażowym.

Walka o mundial i pozycję w barażach. Ogromna stawka meczu z Holandią

Polacy z dorobkiem 13 punktów zajmują pozycję wicelidera, tracąc do prowadzącej Holandii zaledwie trzy "oczka". Co więcej, każdy punkt jest na wagę złota w kontekście potencjalnych baraży. Utrzymanie się w pierwszym koszyku gwarantuje teoretycznie łatwiejszego rywala w walce o awans na mundial, dlatego presja na podopiecznych Jana Urbana będzie ogromna.

87 goli i 38 "ofiar". Imponujący bilans kapitana

Robert Lewandowski ma na koncie niewiarygodny bilans w narodowych barwach: 161 występów i 87 bramek. Premierową bramkę dla Polski zdobył w debiucie przeciwko San Marino, we wrześniu 2008 roku. Od tamtej pory trafiał do siatki w 60 meczach. Na rozkładzie ma łącznie 38 drużyn.

Lista pokonanych przez niego bramkarzy jest niezwykle długa i obejmuje takie potęgi jak Niemcy, Hiszpania, Portugalia czy Francja. Ostatnim rywalem, któremu Lewandowski strzelił gola, była Litwa. W Kownie przypieczętował zwycięstwo 2:0 w eliminacjach mistrzostw świata.

Holandia, czyli brakujący skalp. Lewandowski jeszcze im nie strzelił

Holandia to jeden zespołów, przeciwko którym Robert Lewandowski grał, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Do tej pory miał ku temu cztery okazje. W jednym z tych meczów zanotował asystę. Mecz w Warszawie będzie więc idealną okazją, by dopisać Holandię jako 39. reprezentację do swojej imponującej listy i pomóc Polsce w walce o marzenia.

Lewandowski rozświetlił Empire State Building
16 zdjęć
