Polska zmierzy się z Holandią w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2026, walcząc o awans z drugiego miejsca w grupie.

Jerzy Dudek ostrzega przed duetem Gakpo-Gravenberch, kluczowymi graczami Holandii, i wskazuje na ich ofensywny styl.

Dudek ujawnia, jak wykorzystać słabości Holendrów, by zwiększyć szanse Polski na zwycięstwo.

Czy Biało-Czerwoni wykorzystają rady legendy, by pokonać lidera grupy? Sprawdź, jak!

To będzie wieczór wielkich emocji na Stadionie Narodowym! Reprezentacja Polski stanie przed szansą przybliżenie się do wywalczenia przepustki do baraży o Mistrzostwa Świata 2026. Rywalem Biało-Czerwonych będzie lider naszej grupy, Holandia. We wrześniu w Rotterdamie padł remis 1:1. Polska zajmuje drugie miejsce w grupie i traci do Holendrów trzy punkty.

Legendarny bramkarz Jerzy Dudek doskonale zna holenderski futbol. Były reprezentant Polski w rozmowie z "Super Expressem" nie ma wątpliwości, kto stanowi największe zagrożenie.

Dudek wskazuje najgroźniejszą broń Holendrów. Ten duet może nas zranić

Dudek zwraca uwagę na piłkarzy, którzy mogą sprawić naszej defensywie najwięcej problemów. Szczególnie przestrzega przed gwiazdą Liverpoolu, który w przeszłości już karał polską drużynę. To Cody Gakpo. Ale świetnie prezentuje się także Ryan Gravenberch, pomocnik The Reds. Były kadrowicz uważa, że holenderskie asy angielskiego klubu stanowią o sile kadry "Pomarańczowych".

- Myślę, że duet Gakpo - Gravenberch - mówi bez wahania Dudek. - Ich występ zawsze jest na wysokim poziomie. Cody Gakpo rozegrał przeciwko nam super mecz na mistrzostwach Europy i w Rotterdamie. Schemat Holendrów jest prosty. Zdominować środek pola i wykreować miejsce na bokach. Jak będzie za ciasno w środku, to dokładają kolejny element czyli ofensywnie zaczynają grać ich obrońcy jak Dumfries - wyznał.

Analiza byłego bramkarza pokazuje, że plan Holendrów jest powtarzalny, ale niezwykle skuteczny. Kluczem do zatrzymania ich ofensywy będzie zagęszczenie środka pola i odcięcie od podań skrzydłowych. Jednak, jak zauważa Dudek, tak ofensywna gra rywali to również szansa dla nas.

Szanse Polski w meczu z Holandią. Dudek zdradza, jak ich pokonać

Każdy zespół ma swoje słabsze strony. Jerzy Dudek wskazuje elementy, w których Biało-Czerwoni mogą upatrywać swojej szansy na zdobycie cennych trzech punktów w eliminacjach MŚ 2026.

- To otwiera dla nas szansę na kontrę, bo w ten sposób Holendrzy zostawiają dużo miejsca za swoimi plecami - podkreśla Dudek. Były bramkarz zwraca też uwagę na tempo gry "Oranje". - Słabe strony to dynamika gry. Holendrzy lubią trzymać piłkę przy nodze, mieć ją w posiadaniu. Tyle że ich tempo gry wymaga poprawy - stwierdził.

To nie wszystko. Według Dudka, polscy napastnicy muszą wywierać ciągłą presję na defensorach rywali.

- Co do słabszych stron, to jeszcze mam wrażenie, że czasami obrońcy tracą koncentrację, co można wykorzystać. Jednak trzeba ich naciskać. Holendrzy przyjadą po remis i to może być dla nas szansa! - podsumowuje Jerzy Dudek.

Plan wydaje się prosty: przetrwać napór, wykorzystać brak koncentracji i skontrować rywala, gdy ten za bardzo zaangażuje się w ofensywę.

