Lewandowski szczerze o ojcostwie. "To ja jestem bardziej wymagający", niełatwe porównania z własnym ojcem

W ostatnich latach Robert Lewandowski sporadycznie rozmawiał z polskimi mediami, poza wywiadami udzielanymi przy okazji zgrupowań kadry narodowej. Tym razem zdecydował się jednak na wyjątek. Sporym echem odbiła się też książka Sebastiana Staszewskiego pt. Lewandowski. Prawdziwy. To był też prowodyr do tego, by w drugi dzień Świąt na kanale Rymanowski Live w serwisie YouTube ukazała się jego rozmowa z Bogdanem Rymanowskim. Nie zabrakło w niej ciekawych i osobistych tematów.

Jednym z poruszonych zagadnień było ojcostwo. Piłkarz na co dzień wychowuje dwie córki – Klarę i Laurę. Zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jakim jest tatą, odpowiedział: – U nas w rodzinie wiadomo, że empatia bardziej jest po stronie mojej żony. To ja jestem bardziej tym wymagającym, ale nierozczulającym się aż tak – wyjaśnił.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - tak spędzali święta! Lewa zaskoczyła kreacją [Zdjęcia]

Lewandowski odniósł się również do relacji ze swoim ojcem i porównał własne doświadczenia. – Ja straciłem ojca, jak miałem 16 lat. Myślę, że są jakieś podobieństwa. Tego nie da się nie mieć. Na pewno te wzorce, które przez lata widziałem w moim ojcu, zostały także i u mnie. Jestem bardziej świadomy rzeczy, po co, dlaczego się dzieją w życiu, bo dostęp jest zupełnie inny niż x lat temu. (...) Ciężko mi ocenić, czy jestem taki sam. Nie chcę powiedzieć, kto jest lepszy. Każdy ojciec jest na równi, każdy ojciec jest super – stwierdził.

Kapitan reprezentacji Polski podkreślił także, że realia jego dzieciństwa znacząco różniły się od tych, z którymi dziś mierzą się rodzice. Zwrócił uwagę m.in. na wyzwania związane z nowymi technologiami, w tym ze smartfonami. Jak wygląda to w jego domu? – Staram się, żeby nie korzystały. Wiem, że w szkole mają czas, kiedy mogą korzystać z tabletów, ale poza weekendem staramy się, żeby nie oglądały telewizji, nie bawiły się smartfonami, ale na razie nam to wychodzi. Nie jest najgorzej – przyznał.

Piłkarze Barcelony do gry wracają 3 stycznia. W ramach rozgrywek LaLiga "Blaugrana" zmierzy się w derbach z Espanyolem.