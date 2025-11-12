Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią na PGE Narodowym w kluczowym meczu eliminacji do MŚ 2026.

Spotkanie poprowadzi włoski zespół sędziowski pod wodzą Maurizio Marianiego, znanego polskim kibicom.

Mariani przyniósł Polsce szczęście w przeszłości – czy i tym razem okaże się dobrym zwiastunem dla Biało-czerwonych?

Dowiedz się, jakie doświadczenia z włoskim arbitrem mają Polacy i Holendrzy, i jak to może wpłynąć na wynik meczu!

Już w najbliższy piątek o godzinie 20:45 oczy całej piłkarskiej Polski zwrócone będą na PGE Narodowy, gdzie reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. Stawką meczu są punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Europejska federacja piłkarska poinformowała, że to kluczowe spotkanie poprowadzi zespół sędziowski z Włoch.

Głównym arbitrem będzie 43-letni Maurizio Mariani. Na liniach pomagać mu będą Daniele Bindoni i Alberto Tegoni. Rolę sędziego technicznego pełnić będzie Daniele Chiffi. Za system VAR odpowiedzialni będą Marco Di Bello oraz Valerio Marini.

Włoch, który przyniósł Polakom szczęście

Nazwisko Marianiego jest już znane polskim kibicom. Włoski arbiter gościł na PGE Narodowym 2 września 2021 roku. Prowadził wówczas mecz eliminacji do mundialu w Katarze, w którym Biało-czerwoni rozbili Albanię aż 4:1. Mamy nadzieję, że jego obecność i tym razem okaże się dobrym zwiastunem. Miał również okazję sędziować polskiej drużynie klubowej na arenie międzynarodowej. W ubiegłym roku był rozjemcą w meczu el. Ligi Europy, w którym Jagiellonia Białystok mierzyła się w Amsterdamie z Ajaksem.

Doświadczony sędzia i pech trenera Holendrów

Maurizio Mariani to bardzo doświadczony sędzia, który od 11 lat prowadzi mecze na poziomie międzypaństwowym. Gwizdał w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, Lidze Narodów, Copa America czy na EURO U-21. Co ciekawe, Mariani sędziował również reprezentacji Holandii. Prowadził ich spotkanie z Francją w ramach eliminacji do Euro 2024. "Pomarańczowi" przegrali wówczas aż 0:4. Wygląda na to, że trener Ronald Koeman nie ma z włoskim arbitrem najlepszych wspomnień.

