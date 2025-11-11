Jan Urban bez ogródek o Robercie Lewandowskim. Konkret

Jan Urban, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, zakończył konflikt Roberta Lewandowskiego z kadrą, po odejściu Michała Probierza.

Lewandowski wrócił do gry po kontuzji i strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo.

Urban wyraził przekonanie, że Lewandowski jest w dobrej dyspozycji fizycznej i gotowy do gry w reprezentacji.

Robert Lewandowski wrócił po kontuzji

Robert Lewandowski wiosną zrezygnował z gry w drużynie narodowej. Powód był właściwie jeden i nazywał się Michał Probierz. "Lewy" po tym, gdy ówczesny selekcjoner odebrał mu kapitańską opaskę, oświadczył, że pod wodzą tego trenera w reprezentacji już nie zagra. Po porażce z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata Probierz jednak pożegnał się z posadą, a jego miejsce zajął Jan Urban, który dogadał się z Robertem Lewandowskim. Nasz najlepszy zawodnik wrócił do kadry i zagrał już w trzech meczach za kadencji Urbana. Niedawno "Lewy" leczył kontuzję, z którą wrócił do Barcelony po poprzednim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Z powrotem do formy nasz kapitan nie miał większego problemu, czego dowodem są trzy gole strzelone w meczu z Celtą Vigo. O Robercie Lewandowski mówił w rozmowie z "Super Expressem" Jan Urban.

Nie przegap: Wielkie paniska się znalazły. Skandaliczne zachowanie polskich kadrowiczów względem dzieci. Klasę zachował trener Jan Urban

Jan Urban o Robercie Lewandowskim. Konkretnie i ze spokojem

Selekcjoner wprost został spytany o to, czy martwił się o "Lewego", gdy ten był niezdolny do gry. - Robert był po kontuzji, ale mogliśmy się też martwić o innych, którzy nie grają za dużo. Po prostu w klubach grają czasami "ogony" - mają mało minut - zaznaczył Jan Urban.

Natomiast inna sytuacja jest, jeśli piłkarz wchodzi na boisko w drugich połowach, pojawia się w jedenastce, a inna, gdy nie gra w ogóle. Robert jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, żeby nie wiedzieć, w jakiej dyspozycji fizycznej jest i na ile minut gry na sto procent go stać. Na pewno na ten temat będziemy rozmawiać, ale wydaje mi się, że ta jego przerwa wcale nie była taka długa. Moim zdaniem jest w dobrej dyspozycji fizycznej, a jeśli taki zawodnik jest w dobrej formie, to w piłkę grać nie zapomniał

- dodał konkretnie i ze spokojem selekcjoner.

Galeria: Czułości Roberta i Anny Lewandowskich na balkonie

Sonda Czy Jan Urban to dobry selekcjoner? Tak Nie Trudno powiedzieć