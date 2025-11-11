Wielkie paniska się znalazły. Skandaliczne zachowanie polskich kadrowiczów względem dzieci. Klasę zachował trener Jan Urban

Podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Maltą, wielu piłkarzy zlekceważyło dzieci czekające na autografy pod hotelem.

Niektórzy zawodnicy, tacy jak Michał Skóraś, Adam Buksa, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski i Kamil Grosicki, oraz trener Jan Urban, poświęcili czas fanom na autografy i zdjęcia.

Zachowanie większości kadrowiczów zostało ocenione jako skandaliczne, podkreślono, że wsparcie kibiców jest kluczowe, a lekceważenie ich jest nieodpowiednie.

Piłkarze reprezentacji Polski skandalicznie potraktowali dzieci czekające na autografy

Piłkarska reprezentacja Polski w poniedziałek, 10 listopada, rozpoczęła ostatnie w tym roku zgrupowanie. Najbliższym rywalem Biało-czerwonych będzie Holandia, z którą zmierzymy się w piątek, 14 listopada, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Trzy dni później, w poniedziałek, rozegramy ostatni mecz w ramach rozgrywek grupowych eliminacji mistrzostw świata, Naszym rywalem będzie Malta. Wszystko wskazuje na to, że w marcu podopiecznych Jana Urbana czekać jeszcze będą baraże o awans na mundial. Przed meczami kadry, a zwłaszcza tymi eliminacyjnymi, niezbędne jest wsparcie kibiców. Nie bez powodu mówi się, że to oni są dwunastym zawodnikiem. Niestety, wielu piłkarzy reprezentacji Polski fanów lekceważy. Pół biedy, gdy chodzi o dorosłych... To jak nasze "wielkie paniska" z kadry potraktowały dzieci zgromadzone przez hotelem, w którym stacjonują piłkarze, woła o pomstę do nieba. Na szczęście wśród "zabieganych gwiazdorów" znaleźli się zawodnicy, którzy pokazali klasę. Warto podkreślić, że bardzo ładnie zachował się także Jan Urban, czyli selekcjoner reprezentacji.

Jan Urban dał dobry przykład. Oni wyszli do fanów

Większość reprezentantów zamiast poświęcić kwadrans dzieciom czekającym na zdjęcia i autografy, wolała szybko czmychnąć do pokoju hotelowego. Na szczęście nie wszyscy. Do najmłodszych fanów wyszli m.in. Michał Skóraś, Adam Buksa i Przemysław Wiśniewski. Podpisywali się też Jan Ziółkowski czy Kamil Grosicki. Czas na dzieci znalazł takeż Jan Urban, który cierpliwie podpisywał się na różnych elementach garderoby, na kartkach i piłkach. Jak widać, można zachować klasę. Selekcjoner dał dobry przykład. Mamy nadzieję, że przy następnej okazji nasze paniska wyjdą do kibiców. Bo bez nich ich popisy na boisku nie mają żadnego znaczenia.

W galerii prezentujemy zdjecia z przyjazdu piłkarzy reprezentacji Polski