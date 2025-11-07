FIFA ogłosiła termin losowania baraży do MŚ 2026.

Ceremonia odbędzie się 20 listopada o godzinie 13 w Zurychu, a rozstawienie zależy od rankingu FIFA.

Polska, by awansować, będzie musiała pokonać dwóch rywali w dwustopniowych barażach.

Sprawdź, jak wygląda format historycznego mundialu z 48 drużynami i jakie są szanse Biało-Czerwonych!

Kiedy losowanie baraży el. MŚ 2026? Znamy termin i godzinę

Władze FIFA poinformowały, że kluczowa ceremonia dla losów wielu europejskich drużyn, w tym najprawdopodobniej Polski, odbędzie się już niebawem. Losowanie baraży do mistrzostw świata 2026 odbędzie się 20 listopada o godzinie 13 w Zurychu.

Wtedy reprezentacja Polski pozna potencjalnych rywali na drodze do turnieju finałowego. Ceremonia zostanie przeprowadzona zaledwie dwa dni po zakończeniu listopadowych meczów eliminacyjnych, które ostatecznie ukształtują tabelę i listę uczestników baraży. Co niezwykle istotne, o rozstawieniu drużyn w koszykach zadecyduje najnowszy ranking FIFA, który zostanie opublikowany 19 listopada. Od jego wyniku będzie zależeć, czy Polska jako zespół rozstawiony trafi na teoretycznie łatwiejszą, czy trudniejszą ścieżkę w walce o awans.

Droga Polski na mundial. Jak wyglądają baraże?

Zasady walki o awans na mundial są jasne, ale i bezwzględne. Bezpośrednią kwalifikację na uzyskają tylko zwycięzcy swoich grup eliminacyjnych. Dla zespołów z drugich miejsc, gdzie prawdopodobnie znajdą się Biało-Czerwoni, przewidziano dwustopniowe baraże.

Do 12 drużyn z drugich miejsc dołączą jeszcze czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów, którzy nie zdołali wywalczyć awansu w tradycyjnych eliminacjach. Łącznie 16 reprezentacji zostanie podzielonych na cztery oddzielne ścieżki po cztery drużyny w każdej. W ramach każdej z nich rozegrane zostaną półfinały i finał w formule jednego, decydującego meczu. Oznacza to, żeby awansować, trzeba będzie pokonać dwóch rywali, a gospodarz spotkania będzie miał ogromną przewagę. Tylko zwycięzcy finałów z każdej ścieżki – a więc cztery zespoły z szesnastu – pojadą na mistrzostwa świata.

Historyczny mundial i ogromna stawka. O co toczy się gra?

Stawka jest ogromna, ponieważ przyszłoroczny mundial będzie turniejem historycznym. Po raz pierwszy w dziejach w finałach wezmą udział aż 48 reprezentacji. Gospodarzami imprezy, która potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku, będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Europa ma do dyspozycji 16 miejsc.

