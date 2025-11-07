Ronald Koeman ogłosił kadrę Holandii na mecze eliminacyjne do mistrzostw świata z Polską i Litwą, stawiając na gwiazdy z Premier League.

W składzie znalazł się rekordzista Memphis Depay oraz debiutant Luciano Valente, co pokazuje odświeżenie zespołu.

Mecz z Polską 14 listopada będzie kluczowy dla awansu, a wygrana z Litwą może zapewnić Holandii miejsce na mundialu.

Sprawdź, kto dokładnie znalazł się w kadrze "Oranje" i jakie szanse mają na awans!

Ronald Koeman powołał 25 zawodników, którzy zmierzą się z kadrą Biało-Czerwonych i Litwą w ramach listopadowych meczów eliminacji do mistrzostw świata. Selekcjoner reprezentacji Holandii postawił na swoje największe gwiazdy, a trzon kadry stanowią piłkarze występujący w najsilniejszych ligach Europy, przede wszystkim w angielskiej Premier League.

Gwiazdy Premier League i rekordzista w składzie

W kadrze „Oranje” nie zabrakło największych nazwisk, które mają poprowadzić zespół do awansu na mundial. Uwagę przykuwa bardzo silna reprezentacja klubów z Anglii. Aż czternastu z dwudziestu pięciu powołanych na co dzień występuje na angielskich boiskach. Na czele defensywy stanie oczywiście kapitan Liverpoolu, Virgil van Dijk, wspierany przez Matthijsa de Ligta z Manchesteru United i Nathana Ake z Manchesteru City.

W drugiej linii kluczową rolę ma odgrywać Frenkie de Jong z FC Barcelona, a siłę ofensywną mają stanowić Cody Gakpo z Liverpoolu oraz Memphis Depay. Napastnik brazylijskiego Corinthians jest absolutnym rekordzistą pod względem liczby bramek w narodowych barwach – ma ich na koncie aż 54. To właśnie na jego skuteczność kibice „Pomarańczowych” liczą najbardziej w decydujących spotkaniach.

Niespodzianka w powołaniach. Koeman stawia na debiutanta

Ronald Koeman zdecydował się również na pewne odświeżenie składu. Po raz pierwszy w karierze powołanie do seniorskiej reprezentacji otrzymał Luciano Valente. To 22-letni pomocnik, który na co dzień występuje w barwach Feyenoordu Rotterdam i do tej pory był kluczową postacią kadry do lat 21. Jego obecność to sygnał, że selekcjoner bacznie obserwuje młode talenty i nie boi się dawać im szansy na najważniejszej scenie.

Polska - Holandia. Sytuacja w walce o mundial

Sytuacja w grupie G eliminacji mistrzostw świata jest niezwykle ciekawa. Holandia z dorobkiem 16 punktów jest liderem, ale tuż za jej plecami z 13 punktami znajduje się reprezentacja Polski. Starcie na PGE Narodowym w Warszawie 14 listopada będzie więc kluczowe dla układu tabeli. Trzy dni później Holendrzy podejmą w Amsterdamie Litwę i ze względu na korzystny bilans bramkowy, ewentualna wygrana w tym meczu praktycznie zapewni im bezpośredni awans na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie.

Kadra reprezentacji Holandii:

Bramkarze:

Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Obrońcy:

Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mediolan), Jan Paul van Hecke (Brighton), Matthijs de Ligt (Manchester Utd), Jurrien Timber (Arsenal Londyn), Micky van de Ven (Tottenham), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Quilindschy Hartman (Burnley)

Pomocnicy:

Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Lipsk), Quinten Timber, Luciano Valente (obaj Feyenoord Rotterdam), Justin Kluivert (AFC Bournemouth)

Napastnicy:

Memphis Depay (Corinthians Sao Paulo), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam)

