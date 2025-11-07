Sensacyjne powołania na mecze Polski z Holandią i Maltą! Jan Urban zaskoczył nazwiskami

2025-11-07 12:06

Jan Urban oficjalnie ogłosił powołania do reprezentacji Polski na listopadowe mecze z Holandią i Maltą zamykające rywalizację w el. MŚ 2026. Na liście 26 piłkarzy znaleźli się dwaj absolutni debiutanci! Nie zabrakło oczywiście pewniaków jak Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już w poniedziałek, 10 listopada, rozpocznie zgrupowanie przed ostatnimi meczami w el. MŚ 2026. Biało-Czerwoni na zamknięcie eliminacji najpierw zagrają na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a trzy dni później na wyjeździe z Maltą. Po sześciu wcześniejszych meczach mają na koncie 13 punktów i właściwie pewny awans do baraży o mundial. Matematycznie Polska ma jeszcze szanse na wygranie grupy i bezpośredni awans, ale w dwóch ostatnich meczach musiałaby nie tylko wygrać, lecz także zniwelować 13 bramek straty do prowadzących Holendrów.

Powołania do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Maltą

W piątek, 7 listopada, Jan Urban oficjalnie ogłosił powołania na ostatnie zgrupowanie w 2025 roku. Tym razem na liście znalazło się 26 zawodników, a największym zaskoczeniem są absolutni debiutanci - Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze i Filip Rózga z austriackiego Sturmu Graz. Względem październikowych powołań brakuje z kolei Przemysława Frankowskiego, Jakuba Piotrowskiego i Arkadiusza Pyrki. Do kadry wraca za to Adam Buksa.

Oto pełna lista powołanych przez selekcjonera Jana Urbana:

  • Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
  • Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)
  • Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin). Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
  • Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)
