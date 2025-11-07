Sensacyjne powołania na mecze Polski z Holandią i Maltą! Jan Urban zaskoczył nazwiskami

Reprezentacja Polski już w poniedziałek, 10 listopada, rozpocznie zgrupowanie przed ostatnimi meczami w el. MŚ 2026. Biało-Czerwoni na zamknięcie eliminacji najpierw zagrają na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a trzy dni później na wyjeździe z Maltą. Po sześciu wcześniejszych meczach mają na koncie 13 punktów i właściwie pewny awans do baraży o mundial. Matematycznie Polska ma jeszcze szanse na wygranie grupy i bezpośredni awans, ale w dwóch ostatnich meczach musiałaby nie tylko wygrać, lecz także zniwelować 13 bramek straty do prowadzących Holendrów.

Powołania do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Maltą

W piątek, 7 listopada, Jan Urban oficjalnie ogłosił powołania na ostatnie zgrupowanie w 2025 roku. Tym razem na liście znalazło się 26 zawodników, a największym zaskoczeniem są absolutni debiutanci - Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze i Filip Rózga z austriackiego Sturmu Graz. Względem październikowych powołań brakuje z kolei Przemysława Frankowskiego, Jakuba Piotrowskiego i Arkadiusza Pyrki. Do kadry wraca za to Adam Buksa.

Oto pełna lista powołanych przez selekcjonera Jana Urbana:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

