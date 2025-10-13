Polska pojedzie na mundial? Scenariusze awansu na mistrzostwa świata 2026

Czy reprezentacja Polski pojedzie na piłkarskie mistrzostwa świata?

Po wygranej 2:0 z Litwą Biało-czerwoni są już niemal pewni miejsca w barażach

Jak wygląda realny scenariusz awansu Polski na mundial w Ameryce Północnej? Sprawdź go!

Mundial 2026: Scenariusz awansu Polski na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski odniosła kolejne zwycięstwo w eliminacjach mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana wygrali w Kownie 2:0, pokonując Litwę po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni są już niemal pewni awansu do marcowych baraży mundialu. Wciąż jest jednak szansa na to, że wyjdziemy z grupy z pierwszego miejsca. Istnieje scenariusz nadrobienia kilkunastu goli straty w bilansie bramkowym. Są to jednak jedynie matematyczne szanse.

Realny scenariusz zakłada pokonanie reprezentacji Holandii w najbliższym listopadowym meczu. To sprawi, że Polska zrówna się z „Oranje” punktami. Wtedy najważniejsza będzie ostatnia kolejka eliminacji mistrzostw świata.

Z taką miną Donald Tusk wyleciał z Kowna po Litwa - Polska. Wymowna reakcja po zobaczeniu transparentu [GALERIA]

W ostatniej kolejce Polska zagra z Maltą, a Holendrzy zmierzą się z Litwą. Biało-czerwoni muszą zdobyć wtedy więcej punktów niż „Oranje” w swoim spotkaniu.

Cezary Kucharski pochwalił reprezentację Polski za wygraną z Litwą

Prezes PZPN Cezary Kulesza pochwalił reprezentację Polski za zwycięstwo 2:0 nad Litwą w meczu eliminacji mistrzostw świata w Kownie. „Zrobiliśmy krok w stronę turnieju” – napisał na platformie X.

W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski po jego dośrodkowaniu. Kulesza w swoim wpisie podkreślił, że to czwarte zwycięstwo w eliminacjach. „Brawo! Cieszy czwarta wygrana w eliminacjach mistrzostw świata. Cel jest jasny. Zrobiliśmy krok w stronę turnieju” – napisał prezes federacji.

Po siedmiu spotkaniach biało-czerwoni mają 13 punktów i zajmują drugie miejsce w grupie G, co przybliża ich do udziału w barażach o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.