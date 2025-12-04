- Polska czeka na losowanie grup Mistrzostw Świata 2026, ale musi jeszcze wywalczyć awans w barażach.
- Selekcjoner Urban skupia się na meczu z Albanią, podkreślając trudność rywala i wagę tego spotkania.
- Dla Urbana awans na mundial w 2026 roku miałby wymiar sentymentalny, związany z jego udziałem w turnieju w Meksyku w 1986 roku.
- Czy reprezentacja Polski zdoła pokonać przeszkody i awansować na Mistrzostwa Świata?
W finałach wystąpi 48 reprezentacji. Utworzą 12 grup. Każda z nich będzie liczyła po cztery ekipy. Do tej pory promocję uzyskały już 42 drużyny. Przed losowaniem reprezentacje zostały podzielone na cztery koszyki. W ostatnim z nich znalazło się sześć wolnych pozycji, które uzupełnią zespoły uczestniczące w barażach.
Jan Urban: Nie mam żadnych oczekiwań
– Nie mam żadnych oczekiwań - powiedział nam Urban przed losowaniem. - Musimy tam być. Jedziemy, bo delegacje zespołów, które jeszcze nie awansowały, a mogą awansować, po prostu jadą i powinny tam być. Oczywiście, byłoby fajnie, gdyby było to dobre losowanie - wyjawił szczerze.
Selekcjoner kadry Polski myśli tylko i wyłącznie o barażu z Albanią
Polska nie wywalczyła jeszcze przepustki na mundial. Musi o nią powalczyć w dwustopniowych barażach. Dlatego nie ma się co dziwić, że selekcjoner w tym momencie jest bardziej skupiony właśnie na nich. W marcowym półfinale zmierzymy się z Albanią.
- Tak naprawdę, to myślę tylko i wyłącznie o Albanii – wyznał Urban. - Będzie czas nad tym się zastanowić, jeśli się zrobi to, co trzeba zrobić, żeby tam być. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić: najpierw pokonać Albanię, co nie będzie łatwym zadaniem. To jest zespół, który był w stanie nas wyprzedzić w grupie. Atut własnego boiska przemawia na naszą korzyść. Potrafią grać w piłkę. Tak jak większość reprezentacji, która dostała się do mistrzostw, czy ma szansę w barażach. To jest jeden mecz, więc wszystko jest możliwe. Dlatego moja głowa jest zaprzątnięta przede wszystkim Albanią - tłumaczył.
Polska musi mieć jak największą wiedzę na temat Ukrainy i Szwecji
Selekcjoner chce mieć wszystko pod kontrolą. Pod lupą będą także potencjalni rywale w finale barażu: Ukraina i Szwecja.
- Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy monitorować, oglądać i mieć jak największą wiedzę na temat Ukrainy i Szwecji - wyznał Urban. - Gdybyśmy znaleźli się w finale baraży, to musimy być na to przygotowani - zaznaczył.
Jan Urban był na mundialu jako piłkarz, będzie także jako trener?
Dla Urbana ewentualny awans na mundial w 2026 roku miałby również wymiar sentymentalny. Jako piłkarz brał udział w Mistrzostwach Świata w 1986 roku, które odbyły się w Meksyku. Powrót na turniej, którego Meksyk jest współgospodarzem, byłby dla niego pięknym zwieńczeniem.
– Oby fortuna zatoczyła koło. To będzie świadczyło o tym, że jesteśmy na mundialu - wyznał pełen nadziei trener Urban.
Podział na koszyki podczas losowania grup MŚ 2026
Koszyk 1:
Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy
Koszyk 2:
Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia
Koszyk 3:
Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA
Koszyk 4:
Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia plus sześciu zwycięzców baraży
