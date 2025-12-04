Piękna klamra po 40 latach? Jan Urban o losowaniu MŚ 2026: "Oby fortuna zatoczyła koło"

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-12-04 14:50

5 grudnia odbędzie się losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026, które wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (63 l.) będzie uczestniczył w ceremonii w Waszyngtonie. Trener stawia sprawę jasno w tym temacie. Przyznał, że nie ma żadnych oczekiwań, bo dla niego w tym momencie priorytetem są marcowe baraże.

10. Jan Urban

i

Autor: Mecz Eliminacji Mś2026 Polska - Holandia, Mecz, Listopad 2025, Garnitur, Marynarka, Mężczyzna, Okulary, Ubranie Eleganckie, Włosy Krótkie, Piłka Nożna, Jan Urban/ AKPA
  • Polska czeka na losowanie grup Mistrzostw Świata 2026, ale musi jeszcze wywalczyć awans w barażach.
  • Selekcjoner Urban skupia się na meczu z Albanią, podkreślając trudność rywala i wagę tego spotkania.
  • Dla Urbana awans na mundial w 2026 roku miałby wymiar sentymentalny, związany z jego udziałem w turnieju w Meksyku w 1986 roku.
  • Czy reprezentacja Polski zdoła pokonać przeszkody i awansować na Mistrzostwa Świata?

W finałach wystąpi 48 reprezentacji. Utworzą 12 grup. Każda z nich będzie liczyła po cztery ekipy. Do tej pory promocję uzyskały już 42 drużyny. Przed losowaniem reprezentacje zostały podzielone na cztery koszyki. W ostatnim z nich znalazło się sześć wolnych pozycji, które uzupełnią zespoły uczestniczące w barażach.

Cracovia ma nowego Kamila Glika? Eksperci zachwyceni. "To może być jego następca"

Jan Urban: Nie mam żadnych oczekiwań

Nie mam żadnych oczekiwań - powiedział nam Urban przed losowaniem. - Musimy tam być. Jedziemy, bo delegacje zespołów, które jeszcze nie awansowały, a mogą awansować, po prostu jadą i powinny tam być. Oczywiście, byłoby fajnie, gdyby było to dobre losowanie - wyjawił szczerze.

GKS Katowice ma tajną broń na Jagiellonię w Pucharze Polski. Trener ujawnia: "Jest jak gaz łzawiący"

Selekcjoner kadry Polski myśli tylko i wyłącznie o barażu z Albanią

Polska nie wywalczyła jeszcze przepustki na mundial. Musi o nią powalczyć w dwustopniowych barażach. Dlatego nie ma się co dziwić, że selekcjoner w tym momencie jest bardziej skupiony właśnie na nich. W marcowym półfinale zmierzymy się z Albanią.

- Tak naprawdę, to myślę tylko i wyłącznie o Albanii – wyznał Urban. - Będzie czas nad tym się zastanowić, jeśli się zrobi to, co trzeba zrobić, żeby tam być. Wszyscy wiemy, co trzeba zrobić: najpierw pokonać Albanię, co nie będzie łatwym zadaniem. To jest zespół, który był w stanie nas wyprzedzić w grupie. Atut własnego boiska przemawia na naszą korzyść. Potrafią grać w piłkę. Tak jak większość reprezentacji, która dostała się do mistrzostw, czy ma szansę w barażach. To jest jeden mecz, więc wszystko jest możliwe. Dlatego moja głowa jest zaprzątnięta przede wszystkim Albanią - tłumaczył.

Dramat legendarnego reprezentanta i selekcjonera. Walczy ze złośliwym rakiem, gwiazdy ruszyły z pomocą

Polska musi mieć jak największą wiedzę na temat Ukrainy i Szwecji

Selekcjoner chce mieć wszystko pod kontrolą. Pod lupą będą także potencjalni rywale w finale barażu: Ukraina i Szwecja.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy monitorować, oglądać i mieć jak największą wiedzę na temat Ukrainy i Szwecji - wyznał Urban. - Gdybyśmy znaleźli się w finale baraży, to musimy być na to przygotowani - zaznaczył.

Polska zagra z Albanią w barażach o MŚ. Były kapitan kadry wskazuje faworyta

Jan Urban był na mundialu jako piłkarz, będzie także jako trener?

Dla Urbana ewentualny awans na mundial w 2026 roku miałby również wymiar sentymentalny. Jako piłkarz brał udział w Mistrzostwach Świata w 1986 roku, które odbyły się w Meksyku. Powrót na turniej, którego Meksyk jest współgospodarzem, byłby dla niego pięknym zwieńczeniem.

Oby fortuna zatoczyła koło. To będzie świadczyło o tym, że jesteśmy na mundialu - wyznał pełen nadziei trener Urban.

Baraże MŚ 2026: Polska - Albania! Sylvinho zabrał głos po losowaniu. Padły znamienne słowa

Podział na koszyki podczas losowania grup MŚ 2026

Koszyk 1: 

Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Piotr Czachowski po losowaniu baraży o mundial. "Mogło być gorzej, ale jest przyzwoicie"

Koszyk 2:

Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Bartosz Bosacki o klasie rywali Polski w barażach o mundial. Były kadrowicz na to zwraca uwagę

Koszyk 3:

Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Kamil Grosicki ma 100 meczów w kadrze. Niewiarygodne, co wyznał po jubileuszowym występie

Koszyk 4:

Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia plus sześciu zwycięzców baraży

Kadra ma swojego Carlosa Alcaraza! Niewiarygodne, co robił Kryspin Szcześniak z Górnika, gdy dostał powołanie

Litwa - Polska: Składy. Znamy wybrańców Jana Urbana! Zaskoczył?
17 zdjęć
QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz
Pytanie 1 z 10
Jaki był ostatni klub, w którym pracował?
Sonda
Czy Jan Urban to dobry selekcjoner?
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE
Super Sport SE Google News
SZWECJA
REPREZENTACJA POLSKI
UKRAINA
LOSOWANIE MŚ
MEKSYK
KANADA
JAN URBAN
ALBANIA
MUNDIAL
STANY ZJEDNOCZONE