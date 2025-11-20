Kadra ma swojego Carlosa Alcaraza! Niewiarygodne, co robił Kryspin Szcześniak z Górnika, gdy dostał powołanie

Marcin Szczepański
2025-11-20 16:54

Kryspin Szcześniak (24 l.) ma za sobą udział w pierwszym zgrupowaniu w seniorskiej reprezentacji Polski. Przy okazji pobytu na kadrze zwrócono uwagę, że obrońca Górnika wygląda jak hiszpański as tenisa Carlos Alcaraz (22 l.). Czy dziś kadrowicz lidera ligi zatrzyma ataki rewelacyjnej Wisły Płock w hicie kolejki?

Kryspin Szcześniak, Carlos Alcaraz

Autor: Paweł Kibitlewski/Super Express/ Associated Press
  • Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze zwrócił uwagę na swoje uderzające podobieństwo do gwiazdy tenisa Carlosa Alcaraza.
  • Powołanie obrońcy do kadry narodowej było zaskoczeniem, a on sam nie spodziewał się telefonu od selekcjonera.
  • Szcześniak, nazywany "polskim Alcarazem", opowiedział o anegdotach związanych z jego nazwiskiem i ksywką w drużynie.
  • Jakie są plany Szcześniaka na przyszłość w reprezentacji i czy podobieństwo do Alcaraza przyniesie mu szczęście?

Kryspin Szcześniak w Ekstraklasie debiutował przed czterema laty w barwach Górnika Łęczna. Od trzech lat jest graczem Górnika Zabrze, gdzie pracował pod okiem trenera Jana Urbana. Obecny selekcjoner zaskoczył nominacją dla byłego podopiecznego. Szcześniak dostał nominację i nie zagrał z Zagłębiem. Co ciekawe, sztab kadry wtedy nie mógł się do niego dodzwonić.

Myślał, że to fake. Nie odbierał telefonu od sztabu kadry

- Śmieszna historia. Nie odbierałem telefonu, bo mieliśmy rozruch - opowiadał Szcześniak we vlogu portalu Łączy nas piłka. - Telefon zostawiłem w hotelu. Wychodząc z autokaru podbiegł do mnie kierowca i mówi: gratuluję. Ja w szoku i pytam: ale czego? Pokazał mi powołania. Nogi mi się lekko ugięły. Pomniejszyłem zdjęcie w telefonie, bo myślałem, że to jakiś fake. Potem oddzwoniłem do wszystkich. Telefon „palił się”. Nie spodziewałem się powołania - przyznał.

Kryspin Szcześniak: Trener Jan Urban kazał pracować nad techniką

Podczas zgrupowania obrońca Górnika zdradził, że trener Urban cały czas mu powtarzał, aby pracował nad wyszkoleniem technicznym. Szkoleniowiec znalazł dla niego miejsce w kadrze na mecze z Holandią i Maltą w el. MŚ 2026. Jednak na debiut w drużynie narodowej jeszcze musi zaczekać.

- Trener przekonuje mnie cały czas, żebym zostawił siłownię i zajął się techniką - wyznał Szcześniak. - Ale ma rację. Efekty przychodzą. Gdyby było inaczej, to by mnie tu nie było - dodał.

Obrońca Górnika Zabrze to polski Carlos Alcaraz

Na razie więc mógł obrońca zabrzan poczuć atmosferę kadry i uczyć się od gwiazd Biało-czerwonych. Widać, że złapał z nimi dobry kontakt. Internauci dopatrzyli się, że Szcześniak przypomina Carlosa Alcaraza. Piotr Zieliński również zwrócił uwagę na podobieństwo do Hiszpana.

- „Zielu” mnie podłapał na stałych fragmentach - wyznał obrońca Górnika. - Pytał się kogoś: widziałeś Alcaraza? Powiedziałem chłopakom, że autografy dam później, po meczach (śmiech). Polski Alcaraz. Spoko. Już dużo wcześniej słyszałem tę ksywkę, więc to nic nowego dla mnie - zaznaczył.

Ciągle mu przekręcają imię i nazwisko

Obrońca Górnika zdaje sobie sprawę, że jeszcze nie jest znaną postacią. Zdarza się, że nazwisko, a nawet jego imię jest przekręcane.

- Nawet jak jest kartka z odżywkami na kolację, to jest Szczęśniak - zdradził. - Jeszcze czasami imię mi przekręcają. Na Pucharze Polski z Arką ponoć było Krystin czy coś takiego - wyjawił Szcześniak, którego gol w Gdyni dał wtedy Górnikowi awans do kolejnej rundy.

