Marek Papszun zadebiutował jako trener Legii w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Legia, mimo prowadzenia po golu Pankova, schodziła na przerwę przegrywając 1:2 po bramkach Adamskiego i Gajgiera.

Zmiany w drugiej połowie odmieniły losy meczu – gole Colaka i Żewłakowa zapewniły Legii zwycięstwo 3:2.

Jak Papszun ocenił debiut i czy Legia jest gotowa na zgrupowanie w Hiszpanii? Sprawdź, co dalej z Wojskowymi!

Pierwszy sprawdzian Legii pod wodzą Marka Papszuna

Trener Marek Papszun wystawił w pierwszej połowie następujący skład: Kobylak – Leszczyński, Jędrzejczyk, Pankov – Wszołek, Elitim, Kapustka, Reca – Biczachczjan, Rajović, K. Urbański. Dla szkoleniowca to była okazja do przeglądu kadr i przetestowania różnych wariantów taktycznych. Warto odnotować, że Mileta Rajović zagrał w specjalnej masce ochronnej z powodu urazu nosa.

Na początku spotkania Legia Warszawa strzeliła gola, którego strzelił Radovan Pankov. Serbski obrońca pokonał bramkarza rywali strzałem z rzutu wolnego. Jednak Pogoń Grodzisk Mazowiecki nie zamierzała tanio sprzedać skóry. Goście z czasem zaczęli grać odważniej, co przyniosło po trzydziestu minutach, gdy Rafał Adamski strzałem głową doprowadził do wyrównania. To nie był koniec problemów Legii w pierwszej części gry. Tuż przed przerwą Pogoń wyszła na prowadzenie. Bramkę zdobył Aleksander Gajgier.

Druga połowa i decydujące zmiany

Papszun w przerwie dokonał wielu zmian, desygnując do gry niemal zupełnie nową jedenastkę. Na boisku pojawili się między innymi Kacper Tobiasz, Rafał Augustyniak, a w ataku szansę dostał Antonio Colak. I to właśnie zmiennicy odmienili losy spotkania.

Legia od początku drugiej połowy dążyła do odwrócenia wyniku. Wyrównanie przyszło po godzinie gry, kiedy to Colak wykazał się sprytem w polu karnym i pokonał bramkarza Pogoni. Chwilę później "Wojskowi" zadali decydujący cios. Tym razem na listę strzelców wpisał się Jakub Żewłakow, który zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 3:2.

Przed Legią zgrupowanie w Hiszpanii

Sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki był ostatnim akcentem pierwszego tygodnia przygotowań w Legia Training Center. Już 10 stycznia zespół wyleci na zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas, gdzie zaplanowane są cztery mecze kontrolne.

