Oskar Pietuszewski w Porto. Jagiellonia pokazała niesamowite zdjęcie sprzed lat. I ten podpis

Oskar Pietuszewski trafił z Jagiellonii do FC Porto. Utalentowany piłkarz został sprzedany za 10 mln euro

Jagiellonia Białystok w mediach społecznościowych pokazała jego zdjęcie sprzed wielu lat

Wychowanek od dzieciństwa był piłkarzem ekipy z Podlasia

Oskar Pietuszewski w FC Porto. Niesamowite zdjęcie sprzed lat

Jagiellonia Białystok z dumą poinformowała o sfinalizowaniu przenosin swojego "diamentu" do lidera portugalskiej ekstraklasy. Oskar Pietuszewski podpisał ze słynnymi "Smokami" kontrakt obowiązujący do 2029 roku. W umowie zawarto gigantyczną klauzulę odstępnego w wysokości 60 milionów euro, a sam transfer z Polski – według doniesień medialnych – zamknął się w kwocie 10 milionów euro. To absolutny rekord w historii klubu z Białegostoku.

Jednak dla kibiców "Dumy Podlasia" Pietuszewski to nie tylko rekordowe cyfry, ale przede wszystkim "swój chłopak". Jagiellonia w pożegnalnych wpisach przypomniała, że pomocnik trafił do klubu w 2014 roku. Na opublikowanych przez klub materiałach widać Oskara jako małego chłopca stawiającego pierwsze kroki w akademii.

Władze klubu podkreślają, że historia Pietuszewskiego to "modelowy przykład funkcjonowania" Jagiellonii. Przejście od grup młodzieżowych, przez debiut w pierwszym zespole w ubiegłym sezonie, aż po grę w europejskich pucharach i wielki transfer, ma być dowodem na skuteczność białostockiej kuźni talentów.

– To dowód na to, że w Białymstoku potrafimy nie tylko dostrzec talent, ale także cierpliwie go oszlifować – czytamy w klubowym komunikacie.

Oskar Pietuszewski szczęśliwy w FC Porto

Dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski, nie kryje satysfakcji z przeprowadzenia transakcji. – Jesteśmy dumni, że udało nam się doprowadzić do przenosin Oskara do tak wielkiego klubu. Podejmując tę decyzję, kierowaliśmy się głównie szacunkiem wobec obranej ścieżki rozwoju Oskara – zaznaczył.

Pietuszewski w nowym klubie nie powinien czuć się samotnie. W FC Porto, które zdominowało w tym sezonie ligę portugalską (49 punktów i bezpieczna przewaga nad Sportingiem i Benfiką), spotka starszych kolegów z Polski. Od lata 2025 barwy "Smoków" reprezentują bowiem obrońcy kadry narodowej: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

17-latek w powitalnym wideo opublikowanym przez Porto zadeklarował już, że jest szczęśliwy z dołączenia do zespołu. Dla Jagiellonii środki pozyskane z tego transferu oznaczają możliwość dalszych inwestycji w kolejne pokolenia, które – jak pokazują zdjęcia małego Oskara – mogą w przyszłości pójść w jego ślady.