Oskar Pietuszewski w FC Porto. Jan Bednarek od razu postawił go do pionu! Osiem słów

Młody polski talent, Oskar Pietuszewski, dołącza do FC Porto, gdzie spotka dwóch innych reprezentantów Polski.

Jan Bednarek, filar drużyny, przywitał 17-latka w bardzo bezpośredni sposób.

Jakie osiem słów padło z ust Bednarka i co oznacza to dla przyszłości Pietuszewskiego w Porto?

Oskar Pietuszewski oficjalnie w FC Porto

Miała być FC Barcelona, Arsenal Londyn czy Chelsea, ale ostatecznie Oskar Pietuszewski trafił do innego słynnego klubu, choć ze słabszej nieco ligi niż hiszpańska czy angielska. Były już piłkarz Jagiellonii Białystok oficjalnie został piłkarzem FC Porto. Gwiazdor polskiej młodzieżówki podpisał trzyletni kontrakt, a kwota odstępnego wynosi aż 60 milionów euro. Jagiellonia za Pietuszewskiego otrzymała sześciokrotnie niższą sumę (10 mln euro). Tym samym szeregi "Smoków" zasilił trzeci już Polak. Przypomnijmy, że w drużynie lidera ligi portugalskiej występują obrońcy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy za swoje występy zbierają świetne recenzje.

Jestem w świetnym klubie, z bogatą historią, świetnymi kibicami (...) Pierwsze wrażenie jest ewidentnie bardzo pozytywne. Dużo rozmawiałem z Janem Bednarkiem. Powiedział mi wiele dobrego o klubie i kibicach. Bardzo mi pomógł, bo przekazał wiele dobrych rzeczy. To był jeden z powodów, dla których wybrałem Porto. Dzięki niemu i Kiwiorowi będę czuł się pewniej

- powiedział cytowany przez stronę FC Porto Oskar Pietuszewski.

Jan Bednarek postawił do pionu Oskara Pietuszewskiego

Wspomniani polscy obrońcy zdążyli już przywitać 17-latka. Portugalski zespół z okazji przyjścia polskiego pomocnika zamieścił specjalne nagranie w mediach społecznościowych. Można w nim usłyszeć gratulacje od dwójki Polaków. Na szczególną uwagę zasługują słowa Jana Badnarka. Jeden z kapitanów reprezentacji Polski i filar FC Porto od razu... postawił Oskara Pietuszewskiego do pionu! Osiem słów brzmi bardzo wymownie.

Witamy w Porto Oskar. Do roboty się bierzemy

- podkreślił Jan Bednarek, który niedawno po raz kolejny został wybrany najlepszym obrońcą ligi portugalskiej.

Galeria: Oskar Pietuszewski w FC Porto!

