Jan Bednarek deklasuje konkurencję! Polski obrońca robi furorę

Jan Bednarek stał się kluczowym graczem FC Porto, zaskakując wielu swoją formą.

Polski obrońca po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym defensorem ligi portugalskiej.

W FC Porto świetnie spisuje się też drugi nasz obrońca - Jakub Kiwior

Jan Bednarek robi furorę w FC Porto

Gdy Jan Bednarek przechodził do FC Porto, niektórzy uważali, że jest to krok wstecz. Niby wielki klub, ale gdzie lidze portugalskiej do angielskiej Premier League, w której ostatnio grał polski obrońca. Na Wyspach Bednarek wyrobił sobie markę, grając w Southampton, którego był nawet kapitanem. Tyle że "Święci" spadli z najwyższego poziomu rozgrywek... Na szczęście Polak nie był zmuszony grać w Championship i zdecydował się na transfer do FC Porto, gdzie od samego początku zbiera świetne recenzje. Do tego do ekipy "Smoków" dołączył także Jakub Kiwior, czyli partner Bendarka ze środka defensywy reprezentacji Polski.

Jan Bednarek drugi raz najlepszym obrońcą w Portugalii

Obaj nasi kadrowicze raczej nie żałują przejścia do FC Porto. Ich drużyna bowiem w tym sezonie spisuje się znakomicie. "Smoki" prowadzą w lidze, a na trzynaście spotkań wygrali dwanaście i zanotowali jeden remis! Duża w tym zasługa polskiego duetu. Zarówno Jan Bednarek, jak i Jakub Kiwior ciągle są chwaleni przez ekspertów. W portugalskich mediach roi się od pozytywnych artykułów o naszych obrońcach. - Tworzą najsolidniejszy duet defensywny w lidze - tak zostali ostatnio opisani. Bohaterem gazet i portali jest przede wszystkim Jan Bednarek, który po raz drugi został wybrany najlepszym defensorem ligi portugalskiej! Nagroda jest przyznawana na podstawie głosów wszystkich ligowych trenerów. W tym sezonie Bednarek otrzymał ją już za wrzesień i październik (te miesiące były klasyfikowane razem). Teraz dołożył wygraną w listopadzie. To pokazuje, że Polak deklasuje konkurencję, choć musi uważać na... Jakuba Kiwiora, który pewnie też ma chrapkę na tę nagrodę. Taka polsko-polska rywalizacja jednak będzie korzystna i dla FC Porto, i - co nas interesuje najbardziej - dla reprezentacji Polski.

