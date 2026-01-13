FIFA podjęła decyzję w sprawie Oskara Pietuszewskiego! Klamka zapadła

Oskar Pietuszewski, były zawodnik Jagiellonii, oficjalnie dołączył do FC Porto, podpisując pięcioletni kontrakt.

Mimo że 17-latek jest podekscytowany grą w nowym klubie, jego debiut był opóźniony z powodu procedur.

FIFA podjęła kluczową decyzję w sprawie Pietuszewskiego, otwierając mu drogę do gry.

Czy młody Polak zadebiutuje już w najbliższą środę w prestiżowym meczu Pucharu Portugalii?

Oskar Pietuszewski w FC Porto. Zagra z dwoma innymi Polakami

Od kilku miesięcy było jasne to, że Oskar Pietuszewski długo w Jagiellonii Białystok miejsca nie zagrzeje. Obdarzony wielkim talentem młodzieżowy reprezentant Polski znalazł się na celowniku europejskich potęg. Finalnie trafił do FC Porto, czyli lidera portugalskiej ligi i dwukrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów. W zespole grają już dwaj inni Polacy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy zbierają znakomite recenzje. Ten pierwszy nawet dwa razy wybrany został najlepszym defensorem ligi. Za Oskara Pietuszewskiego FC Porto zapłaciło aż 10 mln euro. 17-latek jest bardzo podekscytowany tym, że zagra w portugalskim gigancie.

Pierwsze odczucie jest takie, że jestem w wielkim klubie, z wielką historią i wspaniałymi kibicami. Pierwsze wrażenie jest zdecydowanie bardzo pozytywne (...) Dużo rozmawiałem z Jankiem (Bednarkiem - red. ), który powiedział mi wiele dobrych rzeczy o klubie i kibicach. Bardzo mi pomógł, przekazał wiele pozytywnych informacji i był to jeden z powodów, dla których wybrałem FC Porto (...) Fakt, że w klubie jest już dwóch polskich zawodników (Jan Bednarek i Jakub Kiwior - przyp. red.), pomógł mi podjąć decyzję. Chcieli, żebym dołączył do grupy, a ich obecność sprawi, że będę czuł się pewniej

podkreślił Oskar Pietuszewski.

Oskar Pietuszewski w FC Porto. Jan Bednarek od razu postawił go do pionu! Osiem słów

Oskar Pietuszewski zadebiutuje już w środę? Prestiżowe spotkanie

Mimo że piłkarz został już oficjalnie zaprezentowany przez FC Porto, to grać nie mógł. Wszystko z powodu procedur. W końcu jednak FIFA podjęcia decyzję. Teraz już nie żadnych przeszkód do debiutu Polaka w drużynie lidera ligi portugalskiej. Klamka zapadła! Dziennik "A Bola" przekazał, że FIFA zatwierdziła rejestrację Oskara Pietuszewskiego w FC Porto, co umożliwia mu zarówno udział w treningach, jak i w meczach zespołu. Wiele wskazuje na to, że reprezentant naszej młodzieżówki zagra już w najbliższą środę, 14 stycznia, w prestiżowym spotkaniu z Benficą rozgrywanym w ramach Pucharu Portugalii.

Galeria: Oskar Pietuszewski w FC Porto!

Sonda Czy Oskar Pietuszewski poradzi sobie w FC Porto? Tak Nie Trudno powiedzieć