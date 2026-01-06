To się dzieje! Hitowy transfer polskiego piłkarza. Oskar Pietuszewski odchodzi z Jagiellonii

Hitowy transfer Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii do FC Porto

Władze FC Porto, w którym występują polscy obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, porozumiały się wstępnie w poniedziałek z dyrekcją Jagiellonii Białystok w sprawie transferu do portugalskiego klubu 17-letniego piłkarza Oskara Pietuszewskiego. Jak ustaliła lizbońska stacja Sport TV, wstępne porozumienie w sprawie polskiego pomocnika przewiduje, że przejdzie on do „Smoków” za łączną kwotę 10 mln euro.

Pietuszewski odejdzie za miliony z Ekstraklasy. Za ile? Wycena i plan jest prosty

Według stołecznej stacji obie strony ustalają aktualnie szczegóły umowy młodego zawodnika, który - jak potwierdzają źródła z dyrekcji FC Porto - „został już zakontraktowany” przez portugalski klub. Pietuszewski ma podpisać kontrakt do 2030 roku.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, 17-latek przejdzie we wtorek (6 stycznia) testy medyczne. - Jeżeli będzie grał, to kwota 11 milionów euro, czyli rekord Ekstraklasy, zostanie przebita - przekazał w sprawie bonusów do bazowej kwoty transferu.

Zdaniem portugalskiej gazety "Maisfutebol", podczas trwających od kilku tygodni negocjacji Jagiellonia obstawała za wartością transferu Pietuszewskiego na poziomie 10 mln euro. Z kolei włodarze FC Porto próbowali obniżyć tę kwotę.

Portugalscy trenerzy, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, Jose Pereira, były szef Portugalskiego Związku Trenerów, a także Manuel Cajuda, były szkoleniowiec m.in. Sportingu Braga i Vitorii Guimaraes, uważają, że 17-letni Pietuszewski powinien znaleźć u boku starszych kolegów z Polski, Bednarka i Kiwiora, „dobre wsparcie”.

- Po dobrych występach Bednarka i Kiwiora oraz wspaniałej przed laty karierze w bramce FC Porto Józefa Młynarczyka kibice mogą myśleć, że tylko polscy defensorzy są dobrą marką. To mit, który młody nabytek z Polski będzie miał okazję obalić – powiedział PAP Pereira.

FC Porto pewnie przewodzi w portugalskiej lidze w bieżącym sezonie. „Smoki” z dorobkiem 49 punktów wyprzedzają o 7 pkt Sporting, a o dziesięć drużynę stołecznej Benfiki.