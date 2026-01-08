Hajto tonuje nastroje po transferze Pietuszewskiego. Przypomniał inny polski talent

Pietuszewski spełni pokładane w nim nadzieje?

Już od pewnego czasu było wiadomo, że Oskar Pietuszewski prędzej czy później opuści polską ligę. Okazało się, że Jagiellonia nie czekała do lata tego roku, aby zarobić na swoim wychowanku i już zimą zdecydowała się na porozumienie z FC Porto. Pietuszewski dołączy więc do dwóch innych Polaków, którzy trafili tam w niedawno w krótkim czasie – Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, a kwota transferu – nie wliczając bonusów – wyniosła 10 mln euro. Jest to o milion mniej, niż Brighton zapłaciło za Jakuba Modera z Lecha Poznań w 2020 roku, co do teraz (wraz z kupnem Kacpra Kozłowskiego przez tę samą drużynę) do teraz jest rekordem kwoty, za jaką polski piłkarz odchodził z polskiej ligi. Niestety, Moder i Kozłowski obecnie znajdują się w miejscu swojej kariery, o którym raczej nie marzyli te kilka lat temu.

Choć Pietuszewskiemu wróżona jest wielka kariera, to nastroje właśnie stara się tonować Tomasz Hajto. W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale „Prawda Futbolu” zastanawiał się on, na ile duży potencjał drzemie w 17-letnim zawodniku. – Musisz mieć takie umiejętności jak Yamal, to się obronisz. Uważam, że Pietuszewski jeszcze takich umiejętności nie ma. Jeszcze. Jest to utalentowany chłopak, ale nie tego pokroju (...) Pietuszewski coś w sobie ma. Pytanie gdzie jest jego dach – zastanawiał się – To, co on dzisiaj pokazuje: Czy to jest 50, 60, 70 proc. jego umiejętności? – dodawał Hajto.

Były reprezentant Polski ocenił, że najlepszym miejscem byłaby dla Pietuszewskiego liga holenderska, ale nie narzekał zbytnio na fakt, że ten trafił do Portugalii. – Wydaje mi się, że dla Pietuszewskiego to dobry ruch. Jeśli tylko dadzą mu szansę rozwoju i go wypromować. Skoro go kupili za takie pieniądze... wypromować na taki poziom, żeby później sprzedać go za 50, 60, 70 milionów euro. Pytanie, czy on taki potencjał ma – rozmyślał Tomasz Hajto, w tym momencie przypominając właśnie Modera. Przypomnijmy, że Moder dobrze wprowadził się do gry w Brighton, ale jego karierę brutalnie wyhamowała kontuzja, po której wracał do zdrowia przez kilkanaście miesięcy! Teraz odbudowuje się w Feyenoordzie, do którego trafił rok za 1,5 mln euro.