Jan Urban jasno o młodzieżowcach. Co z Oskarem Pietuszewskim? Koniec złudzeń

- Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, odniósł sukcesy w pierwszych meczach, remisując z Holandią i wygrywając z Finlandią, Nową Zelandią i Litwą.
- Mimo to, niektórzy kibice są zawiedzeni brakiem powołania dla 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, utalentowanego zawodnika Jagiellonii Białystok.
- Urban tłumaczy, że nie chce "porywać" młodych zawodników do kadry tylko na chwilę, preferując stałe włączenie do zespołu, gdy będą na to gotowi.
- Selekcjoner uważa, że gra w Jagiellonii i młodzieżowej reprezentacji jest korzystna dla rozwoju Pietuszewskiego.
Jan Urban nie powołał Oskara Pietuszewskiego
Jan Urban udanie rozpoczął przygodę z piłkarską reprezentacją Polski. Selekcjoner w swoim debiucie wywiózł cenny remis z Holandii, a potem wygrał w trzech meczach z rzędu: z Finlandią (3:1), Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Warto podkreślić, że tylko spotkanie z Nowozelandczykami miało charakter towarzyski. Pozostałe mecze odbyły się w ramach eliminacji mistrzostw świata. Zdobycie siedmiu punków w trzech meczach praktycznie zapewniło nam grę w marcowych barażach. Równolegle z karierą Jana Urbana w kadrze w niesamowitym tempie rozwija się kariera Oskara Pietuszewskiego. 17-latek czaruje swoją grą w Jagielloni Białystok i już nazywany jest "polskim Yamalem". Wielu kibiców i ekspertów było zawiedzionych tym, że Oskar Pietuszewski nie znalazł się wśród wybrańców Urbana na zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią i Litwą.
Jerzy Brzęczek wprost o fenomenie Oskara Pietuszewskiego. Mówi o kadrze i ostrzega przed jednym
Jan Urban o młodzieżowcach w kadrze. "Nie chciałbym porywać z tego środowiska tak szybko"
Selekcjoner jednak do młodzieżowców, w tym Pietuszewskiego, podchodzi ze spokojem. W przeciwieństwie do Michała Probierza nie chce powoływać zawodników na kadrę, by potem potem poszli w odstawkę. Jan Urban w rozmowie z TVP Sport nie pozostawia złudzeń.
Piotr Czachowski zachwycony Oskarem Pietuszewskim. Porównał go do legendy. "Niesamowity talent"
Nie chciałbym porywać z tego środowiska tak szybko i wziąć np. na jedno zgrupowanie, a na drugim, żeby już ich nie było. Jeśli taki zawodnik przychodzi do reprezentacji, to chciałbym, żeby na stałe
- podkreślił selekcjoner. O samym Oskarze Pietuszewskim jakiś czas temu mówił, że "pozostaje kwestia dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę w pierwszej reprezentacji"
Ja uważam, że na pewno nie dzieje mu się krzywda, iż gra w Jagiellonii i reprezentacji młodzieżowej
- zaznaczył Jan Urban.