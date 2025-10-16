Jan Urban jasno o młodzieżowcach. Co z Oskarem Pietuszewskim? Koniec złudzeń

Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, odniósł sukcesy w pierwszych meczach, remisując z Holandią i wygrywając z Finlandią, Nową Zelandią i Litwą.

Mimo to, niektórzy kibice są zawiedzeni brakiem powołania dla 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, utalentowanego zawodnika Jagiellonii Białystok.

Urban tłumaczy, że nie chce "porywać" młodych zawodników do kadry tylko na chwilę, preferując stałe włączenie do zespołu, gdy będą na to gotowi.

Selekcjoner uważa, że gra w Jagiellonii i młodzieżowej reprezentacji jest korzystna dla rozwoju Pietuszewskiego.

Jan Urban nie powołał Oskara Pietuszewskiego

Jan Urban udanie rozpoczął przygodę z piłkarską reprezentacją Polski. Selekcjoner w swoim debiucie wywiózł cenny remis z Holandii, a potem wygrał w trzech meczach z rzędu: z Finlandią (3:1), Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Warto podkreślić, że tylko spotkanie z Nowozelandczykami miało charakter towarzyski. Pozostałe mecze odbyły się w ramach eliminacji mistrzostw świata. Zdobycie siedmiu punków w trzech meczach praktycznie zapewniło nam grę w marcowych barażach. Równolegle z karierą Jana Urbana w kadrze w niesamowitym tempie rozwija się kariera Oskara Pietuszewskiego. 17-latek czaruje swoją grą w Jagielloni Białystok i już nazywany jest "polskim Yamalem". Wielu kibiców i ekspertów było zawiedzionych tym, że Oskar Pietuszewski nie znalazł się wśród wybrańców Urbana na zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią i Litwą.

Jan Urban o młodzieżowcach w kadrze. "Nie chciałbym porywać z tego środowiska tak szybko"

Selekcjoner jednak do młodzieżowców, w tym Pietuszewskiego, podchodzi ze spokojem. W przeciwieństwie do Michała Probierza nie chce powoływać zawodników na kadrę, by potem potem poszli w odstawkę. Jan Urban w rozmowie z TVP Sport nie pozostawia złudzeń.

Nie chciałbym porywać z tego środowiska tak szybko i wziąć np. na jedno zgrupowanie, a na drugim, żeby już ich nie było. Jeśli taki zawodnik przychodzi do reprezentacji, to chciałbym, żeby na stałe

- podkreślił selekcjoner. O samym Oskarze Pietuszewskim jakiś czas temu mówił, że "pozostaje kwestia dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę w pierwszej reprezentacji"

Ja uważam, że na pewno nie dzieje mu się krzywda, iż gra w Jagiellonii i reprezentacji młodzieżowej

- zaznaczył Jan Urban.

