Litwa – Polska NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Kownie. Jan Urban zaskoczy składem? [WYNIK, SKŁADY]

Litwa – Polska: Relacja na żywo z meczu w Kownie

Niedzielny (12 października) mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie będzie czwartym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to dwa zwycięstwa i remis. Bramki: 5-2 na korzyść biało-czerwonych.

63-letni Urban przejął kadrę w lipcu po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.

Nowy trener zadebiutował 4 września w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką także były eliminacyjne punkty. Natomiast w czwartek Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0.

Do końca roku, poza potyczką w Kownie, czekają biało-czerwonych jeszcze dwa pojedynki eliminacyjne - w listopadzie z Holandią w Warszawie i Maltą na wyjeździe.

Litwa – Polska 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Polska:

Litwa:

Na żywo Litwa - Polska 12.10.2025 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Litwa - Polska w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Początek spotkania o godzinie 20:45.

