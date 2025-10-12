Przed kluczowym meczem Polska-Litwa, polski kibic próbował wtargnąć na murawę stadionu w Kownie.

Mężczyzna, owinięty w biało-czerwoną flagę, został szybko obezwładniony przez służby porządkowe.

Ochroniarze wykazali się profesjonalizmem, oddając odebraną flagę innym polskim fanom.

Sprawdź, jak incydent wpłynął na atmosferę przed meczem o awans na mistrzostwa świata.

Błyskawiczna interwencja służb porządkowych

Atmosfera przed pierwszym gwizdkiem sędziego była niezwykle napięta. Stawką spotkania jest praktycznie zapewnienie sobie miejsca w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W pewnym momencie jeden z polskich kibiców, owinięty w biało-czerwoną flagę, postanowił sforsować barierki oddzielające trybuny od boiska.

Reakcja służb porządkowych była natychmiastowa. Kilku ochroniarzy ruszyło w pościg za fanem i po krótkiej chwili dogoniło go, powalając na ziemię. Mężczyzna został następnie podniesiony i odprowadzany w kierunku wyjścia ze stadionu. Mimo obezwładnienia, próbował się jeszcze wyrywać, jednak bezskutecznie. Całe zdarzenie trwało kilkadziesiąt sekund i zakończyło się usunięciem kibica z obiektu.

Profesjonalne zachowanie ochroniarzy

Choć wtargnięcie na boisko jest zachowaniem niedozwolonym, to warto zwrócić uwagę na postawę służb porządkowych już po całym incydencie. Na szczególną uwagę zasługuje gest, na jaki zdecydowali się porządkowi po obezwładnieniu fana. Ochroniarze odebrali mu polską flagę, ale nie zatrzymali jej, lecz podeszli do sektora zajmowanego przez Polaków i oddali ją jego kolegom. To profesjonalne zachowanie z pewnością zasługuje na podkreślenie.

Wieczorne spotkanie z Litwą jest dla Biało-Czerwonych niezwykle istotne. W pierwszym meczu, rozegranym w marcu w Warszawie, Polacy wygrali 1:0 po bramce zdobytej w końcówce przez Roberta Lewandowskiego. Zwycięstwo w Kownie może otworzyć podopiecznym Jana Urbana drogę do walki o mundial.

