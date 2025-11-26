Pilny komunikat PZPN ws. meczu Polska - Albania. Koniec złudzeń

Reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

PZPN ogłosił, że kluczowe spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie.

Sprawdź, kto będzie potencjalnym rywalem Biało-Czerwonych w finale i dlaczego ten wybór miejsca budzi emocje.

Polska w barażach na mundial

Nasi piłkarze niestety nie zdołali się zakwalifikować do mundialu bezpośrednio z eliminacyjnych rozgrywek grupowych. Lepsza od nas w ostatecznym rozrachunku okazała się Holandia, z którą dwukrotnie zremisowaliśmy. Szczególnie w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, wypadliśmy naprawdę dobrze. "Oranje" jednak wygrali wszystkie pozostałe mecze, a my (jeszcze za kadencji Michała Probierza) przegraliśmy na wyjeździe z Finlandią. Do tego Holendrzy mieli znacznie lepszy od Polaków bilans bramkowych. W tej chwili to już nieistotne, liczą się tylko baraże. W pierwszym meczu zagramy z Albanią u siebie, a w drugim - jeśli pokonamy ekipę z Bałkanów - ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (na wyjeździe). PZPN już ogłosił, gdzie rozgrany zostanie mecz Polska - Albania.

Gdzie odbędzie się mecz Polska - Albania? Pilny komunikat PZPN

Pilny komunikat w tej sprawie pojawił się w środę, 26 listopada. - Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że spotkanie półfinałowe baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2026 Polska – Albania odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni zagrają z tym rywalem 26 marca o godz. 20:45. Potencjalnym rywalem reprezentacji Polski w finale baraży będzie zwycięzca starcia Ukraina – Szwecja. Mecze półfinałowe zostaną rozegrane 26 marca, a finały 31 marca 2026 roku - czytamy na stronie PZPN. Ta wiadomość oznacza koniec złudzeń dla tych, którzy mieli nadzieję na to, że mecz Polska - Albania odbędzie się na Stadionie Śląskim lub innym obiekcie. Nie ma rady, jesli ktoś chce na żywo obejrzeć mecz, musi jechać do Warszawy.

