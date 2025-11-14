Polska – Holandia relacja NA ŻYWO. Zalewski zmarnował stuprocentową okazję! [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Holandia -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Polska: Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.

Holandia: Verbruggen - Geertruida, Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Kluivert, de Jong - Malen, Depay, Gakpo.

El. MŚ 2026: Polska – Holandia NA ŻYWO relacja i wynik meczu

Przed meczem z Holandią w fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata 2026 zdaje się być już wszystko przesądzone. Jako że UEFA zmieniła zasady i teraz liczy się bilans bramek, a nie bilans meczów bezpośrednich, to Polacy niewiele zyskają nawet wygrywając z Holendrami, ponieważ wyprzedzają nas oni aż o 13 bramek! Wygrana podopiecznych Jana Urbana sprawiłaby jednak, że Holendrzy, żeby być pewnymi awansu bezpośredniego, nie mogliby pozwolić sobie na potknięcie w ostatnim meczu z Litwą. Rywal ten co prawda sprawił im nieco problemów w ich pierwszym spotkaniu, ale trudno sobie wyobrazić, by będący pod ścianą podopieczni Ronalda Koemana nie ograliby na swoim terenie zdecydowanie niżej notowanego rywala.

Tego na meczu kadry dawno nie było! PZPN wydał zgodę, będzie gorąco

Z drugiej strony jeśli Finlandia ogra Maltę, a Polacy przegrali z Holandią, to wciąż byłaby szansa, że spadlibyśmy... na trzecie miejsce! Ale aby tak się stało, to Polacy w ostatnim meczu, również przeciwko Malcie, nasz zespół musiałby nie zdobyć nawet punktu, a to trudno sobie wyobrazić. Wiele wskazuje więc na to, że ostateczna kolejność się nie zmieni – Holandia awansuje na MŚ, a Polacy zagrają w barażach. Warto jednak pamiętać, że każdy mecz liczy się do rankingu, który później decyduje o rozstawieniach i koszykach, dlatego też Biało-Czerwonym nie powinno zabraknąć zaangażowania w meczu z „Oranje” o wywalczenie dobrego rezultatu.