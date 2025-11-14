Polska – Holandia relacja NA ŻYWO. Zalewski zmarnował stuprocentową okazję! [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Holandia -:- (-:-)
Polska: Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.
Holandia: Verbruggen - Geertruida, Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Kluivert, de Jong - Malen, Depay, Gakpo.
Polska - Holandia
9'
Lewandowski dobrze zgrywa Kamińskiemu na prawo, ten podaje na środek w okolice 16. metra, lecz nikogo z jego kolegów tam nie ma...
7'
Kędziora świetnie odbiera piłkę wślizgiem Malenowi przed polem karnym Polski.
6'
Kamiński przejmuje piłkę źle wybitą przez van Dijka, wbiega w pole karne z lewego skrzydła i uderza, lecz prosto w Verbruggena! Szkoda, to była dobra okazja.
6'
Holendrzy wciąż utrzymują się z piłą na naszej połowie.
5'
Holendrzy zaatakowali dużą liczbą graczy, ale ani Gakpo, ani Malen nie zdecydowali się na strzał.
4'
Aut dla Holandii po stracie Casha na swojej połowie.
2'
Zalewski zmarnował setkę! Cash zagrywa przed bramkę z prawej strony, nikt tego nie przeciął, a Zalewski z 5. metra nie trafia w bramkę!
1'
Grają!
20:45
Hymny wybrzmiały, za chwilę zaczynamy mecz!
20:42
Przed nami hymny obu państw.
20:41
Piłkarze za chwilę wyjdą na boisko.
20:36
Czy dorosła kadra pójdzie śladami młodzieży? Dziś kadra U-21 ograła Włochów!
20:28
Już wiadomo, że na meczu obecny będzie prezydent Karol Nawrocki.
20:19
Tak z kolei zagrają nasi rywale.
𝗢𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘 𝗫𝗜 for a big night! 🧡
20:15
Do startu meczu zostało już tylko pół godziny! W takim składzie zagrają dziś Polacy - jest sporo zmian w stosunku do poprzedniego starcia z Holendrami.
SKŁAD
Tak zagramy z Holandią!
Tak zagramy z Holandią!
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026! Start meczu o godzinie 20:45, bądźcie z nami!
El. MŚ 2026: Polska – Holandia NA ŻYWO relacja i wynik meczu
Przed meczem z Holandią w fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata 2026 zdaje się być już wszystko przesądzone. Jako że UEFA zmieniła zasady i teraz liczy się bilans bramek, a nie bilans meczów bezpośrednich, to Polacy niewiele zyskają nawet wygrywając z Holendrami, ponieważ wyprzedzają nas oni aż o 13 bramek! Wygrana podopiecznych Jana Urbana sprawiłaby jednak, że Holendrzy, żeby być pewnymi awansu bezpośredniego, nie mogliby pozwolić sobie na potknięcie w ostatnim meczu z Litwą. Rywal ten co prawda sprawił im nieco problemów w ich pierwszym spotkaniu, ale trudno sobie wyobrazić, by będący pod ścianą podopieczni Ronalda Koemana nie ograliby na swoim terenie zdecydowanie niżej notowanego rywala.
Tego na meczu kadry dawno nie było! PZPN wydał zgodę, będzie gorąco
Z drugiej strony jeśli Finlandia ogra Maltę, a Polacy przegrali z Holandią, to wciąż byłaby szansa, że spadlibyśmy... na trzecie miejsce! Ale aby tak się stało, to Polacy w ostatnim meczu, również przeciwko Malcie, nasz zespół musiałby nie zdobyć nawet punktu, a to trudno sobie wyobrazić. Wiele wskazuje więc na to, że ostateczna kolejność się nie zmieni – Holandia awansuje na MŚ, a Polacy zagrają w barażach. Warto jednak pamiętać, że każdy mecz liczy się do rankingu, który później decyduje o rozstawieniach i koszykach, dlatego też Biało-Czerwonym nie powinno zabraknąć zaangażowania w meczu z „Oranje” o wywalczenie dobrego rezultatu.