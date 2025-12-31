Zniknął bez śladu. Reprezentant Polski poza drużyną przed startem sezonu

Hitowy transfer

Bogusz dołączył do Cruz Azul w styczniu tego roku, przenosząc się z Los Angeles FC. Meksykański klub zapłacił za jego transfer 8,5 mln euro.

Po zmianie barw 24-latek wystąpił w 39 spotkaniach, w których zdobył trzy gole i zaliczył siedem asyst. W ostatnim czasie jego rola w drużynie znacząco się zmniejszyła – od października spędził na boisku zaledwie 178 minut, a w trzech z czterech meczów rozegranych w grudniu nie pojawił się na murawie ani na chwilę.

Cruz Azul przygotowuje się obecnie do startu nowego sezonu, jednak według doniesień z Meksyku Bogusz nie trenuje obecnie z resztą zespołu. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik myśli o odejściu.

Klub czeka na wyjaśnienia Bogusza

– Mateusz Bogusz nie pojawił się dziś na treningu. Polak chce odejść z „La Maquiny”. Na ten moment klub nie otrzymał żadnej oficjalnej oferty – przekazał w poniedziałek Fabian Reyes. – Bogusz również we wtorek nie uczestniczył w zajęciach. W La Norii nie biją jeszcze na alarm, a klub czeka na wyjaśnienie przyczyn jego nieobecności – dodał dziennikarz.

Nowy sezon ligowy Cruz Azul rozpocznie 11 stycznia, a w pierwszej kolejce drużyna zagra na wyjeździe z Club León.

Bogusz ma na koncie pięć występów w reprezentacji Polski. Debiut w kadrze narodowej zaliczył 8 września 2024 roku w spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji, zakończonym porażką 0:1.