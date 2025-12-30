Legia Warszawa zaliczyła kolejną wtopę! Tym razem nie na boisku. Ręce opadają

Legia Warszawa zaliczyła fatalną rundę jesienną, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Klub boryka się nie tylko z problemami sportowymi, ale także z nieudolnością działaczy, czego przykładem jest sytuacja z bramkarzem Kacprem Tobiaszem.

Sprawa Tobiasza to kolejna "wtopa" Legii. Jakie konsekwencje czekają klub w związku z tą sytuacją?

Legia Warszawa. Fatalna runda piłkarzy i wtopa działaczy

Legia Warszawa jesienią odpadła z Ligi Konferencji i z Pucharu Polski. Nie to jednak jest najgorsze, tylko miejsce, które "Wojskowi" zajmują w Ekstraklasie. Rok 2025 15-krotni mistrzowie kraju kończą na... przedostatnim miejscu w tabeli, mając tyle samo punktów, ile ostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Receptą na kłopoty ma być nowy szkoleniowiec - Marek Papszun. Tyle tylko, że musi mieć wsparcie działaczy. A ci - podobnie jak piłkarze - zaliczają wtopę za wtopą. Jedną z nich jest sprawa związana z bramkarzem Kacprem Tobiaszem. Jego kontrakt z Legią kończy się latem. Wiele wskazuje na to, że zawodnik odejdzie z klubu jeszcze zimą. Co prawda nie można powiedzieć, że jesienią Tobiasz był filarem "Wojskowych", ale problemem są pieniądze, a w zasadzie ich brak. O co konkretnie chodzi?

Hejtowany Kacper Tobiasz pokazał, jak wygląda jego dziewczyna. Oczy wyszły z orbit

Kacper Tobiasz został w Legii, ale nie przedłużono z nim umowy

Działaczom Legii nie udało się przedłużyć umowy z Kacprem Tobiaszem latem, a teraz Marek Papszun ponoć nie bardzo kwapi się do stawiania na młodego bramkarza. Rozsądne zatem wydaje się być sprzedanie tego perspektywicznego jednak gracza. Tyle że teraz - gdy do końca jego umowy z Legią zostało pół roku - dużo klub na nim nie zarobi... Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, latem Kacpra Tobiasza chciał pozyskać turecki Samsunspor. Podobno oferował nie tylko ponad milion euro, lecz także możliwość wypożyczenia go do Legii. Ta jednak ani nie sprzedała bramkarza, ani nie przedłużyła z nim umowy. Działacze rozegrali to "mistrzowsko"...

Wyjątkowe chwile w życiu gwiazdy Legii! Kacper Tobiasz zaręczył się, a teraz powalczy na EURO

Co do obsady bramki warszawskiej Legii wiosną, to tureckie media donosiły, że "Wojskowi" są zainteresowani graczem Fenerbahce Stambuł Irfanem Canem Egribayatem. Co ciekawe, ponoć tego bramkarza w swoich szeregach widzą także działacze Lecha Poznań.

Galeria: Kacper Tobiasz kopnięty w głowę na meczu Legia - Molde