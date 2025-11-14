CO ON ZROBIŁ ⁉️Ależ kontra reprezentacji Polski! pic.twitter.com/27Gz1HRUGd— TVP SPORT (@sport_tvppl) November 14, 2025

Polska U-21 mierzyła się z Włochami w meczu eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, walcząc o utrzymanie serii zwycięstw.

Włosi objęli prowadzenie w drugiej połowie, lecz rezerwowi Polaków odmienili losy spotkania.

Odkryj, jak Polacy dokonali niewiarygodnego powrotu w końcówce meczu i zapewnili sobie zwycięstwo.

Mecz na szczycie grupy E eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy zapowiadał się pasjonująco i nie zawiódł oczekiwań. Reprezentacja Polski U-21 pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka przystępowała do starcia z Włochami z kompletem zwycięstw i chciała podtrzymać tę fantastyczną passę.

Włosi otworzyli wynik i Polacy byli w opałach

Po godzinie gry Włosi objęli prowadzenie. Efektowną bramkę zdobył Niccolo Pisilli, który wykazał się ogromnym sprytem. Przerzucił piłkę nad rywalem, a następnie w wyskoku, pokonał Marcela Łubika. Wydawało się, że Włosi dowiozą cenne zwycięstwo. Jednak trener Brzęczek sięgnął po rezerwowych, którzy tchnęli w drużynę nowego ducha. Końcówka należała do jego podopiecznych.

Impuls dał Jan Faberski. Pomocnik odebrał piłkę rywalowi na własnej połowie, po czym przeprowadził rajd przez niemal pół boiska. Następnie zagrał do Wiktora Bogacza, który nie zmarnował szansy i doprowadził do wyrównania.

Niewiarygodny powrót w końcówce! Gole rezerwowych dały zwycięstwo

Jednak to nie był koniec emocji. Po kolejnych czterech minutach Biało-czerwoni zapewnili sobie zwycięstwo! Bramkarz Włochów odbił strzał Faberskiego. Skapitulował wobec dobitki Macieja Kuziemki. Pomocnik Wisły Kraków huknął z prawej strony! W ten sposób podopieczni trenera Brzęczka zanotowali piątą wygraną z rzędu i z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie. W tym momencie mają trzy punkty przewagi nad Włochami.

Rywale nie mogli się pogodzić z tym, że dali sobie w końcówce wydrzeć zwycięstwo. Luca Koleosho sfaulował Antoniego Kozubala, za co został ukarany żółtą kartką. To było jego drugie upomnienie tego koloru i po chwili sędzia pokazał mu czerwoną kartkę.

