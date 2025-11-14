Robert Lewandowski, absolutny rekordzista PGE Narodowego, ma na koncie 31 bramek dla Polski.

Od historycznego pierwszego gola na Euro 2012 po ostatnie trafienie w eliminacjach MŚ 2026, "Lewy" dominuje na tym stadionie.

Czy kapitan powiększy swój dorobek w nadchodzącym meczu z Holandią na PGE Narodowym?

Trudno wyobrazić sobie mecze reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan Biało-Czerwonych jest absolutnym i najlepszym strzelcem w historii PGE Narodowego, na którym zdobył aż 31 bramek w narodowych barwach. To wynik, do którego żaden inny polski piłkarz nawet się nie zbliża. Drudzy na liście, Arkadiusz Milik i Karol Świderski, mają na swoim koncie po siedem trafień.

Historyczny pierwszy i ostatni gol Lewandowskiego

To właśnie on był autorem pierwszej, historycznej bramki dla Polski na Narodowym. Miało to miejsce w czerwcu 2012 roku w meczu otwarcia Euro 2012 przeciwko Grecji (1:1). Jego ostatnie, jak na razie, trafienie na PGE Narodowym to gol w wygranym 1:0 meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z Litwą, który odbył się 21 marca 2025 roku.

Ulubione ofiary "Lewego". Tym drużynom strzelał najczęściej

Robert Lewandowski na PGE Narodowym mierzył się z wieloma reprezentacjami, jednak trzy z nich może wspominać szczególnie dobrze. Napastnik ustrzelił aż trzy hat-tricki na tym obiekcie. Jego popisowe występy oglądali kibice w meczach przeciwko: Gruzji, Danii i Rumunii. Po dwie bramki kapitan strzelał w starciach z San Marino, Gibraltarem, Islandią, Litwą oraz Wyspami Owczymi.

Kolejna szansa na gole. Holandia następnym rywalem

Robert Lewandowski będzie miał kolejną okazję, aby powiększyć imponujący dorobek strzelecki. 14 listopada na PGE Narodowym reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w ramach eliminacji MŚ 2026. Czy napastnik Barcelony strzeli kolejnego gola w kadrze?

