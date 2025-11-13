Polska zmierzy się z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 na PGE Narodowym.Historia spotkań z Holandią jest dla Polski niekorzystna, z zaledwie trzema zwycięstwami.Ostatnie zwycięstwo nad Holandią miało miejsce w 1979 roku, a od tego czasu Polacy nie wygrali z nimi u siebie.Czy polska reprezentacja przełamie trwającą od dekad złą passę w starciu z "Oranje"?

Już w najbliższy piątek, 14 listopada, reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Historia bezpośrednich starć z tym rywalem nie napawa optymizmem. Bilans jest dla nas wybitnie niekorzystny, a na zwycięstwo w meczu o punkty czekamy od prawie pół wieku.

Dotychczas obie jedenastki mierzyły się ze sobą 21 razy. Całkowity bilans tych spotkań to trzy zwycięstwa Polski, osiem remisów i 10 porażek. Jeszcze gorzej wygląda bilans bramkowy, który wynosi 21-31 na niekorzyść Biało-czerwonych. To pokazuje, jak trudnym rywalem od zawsze byli dla nas Holendrzy.

Złote czasy polskiej piłki. Kiedy wygrywaliśmy z Holandią?

Wszystkie trzy zwycięstwa nad Holandią nasza kadra odniosła w "złotej erze" polskiego futbolu, w latach 1969-1979. Za każdym razem graliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do pierwszego zwycięstwa w 1969 roku cegiełkę dołożył Włodzimierz Lubański. Legendarny napastnik strzelił gola i wygraliśmy 2:0. Najsłynniejsza wygrana miała miejsce we wrześniu 1975 roku. Polacy, jako trzecia drużyna świata, rozbili ówczesnych wicemistrzów świata z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie aż 4:1 w eliminacjach mistrzostw Europy.

Trudno w to uwierzyć, ale ostatni triumf nad "Oranje" miał miejsce w maju 1979 roku. W "Kotle Czarownic" pokonaliśmy Holandię 2:0 po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura z rzutu karnego w el. EURO 1980.

Polska - Holandia. Czarna seria trwa od 1979 roku

Od pamiętnego zwycięstwa w 1979 roku rozegraliśmy z Holandią 14 kolejnych spotkań. Sześć razy udało się nam wywalczyć remis. Wszystkie padły na wyjeździe. W Polsce przegraliśmy wszystkie pięć ostatnich spotkań, w tym mecz Ligi Narodów na PGE Narodowym we wrześniu 2022 roku.

