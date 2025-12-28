Cristiano Ronaldo, mimo 40 lat, wciąż dominuje w saudyjskiej lidze, prowadząc Al-Nassr do historycznych zwycięstw.

Fenomen w wieku 40 lat: Jak Ronaldo dominuje w Arabii Saudyjskiej?

Wydawało się, że transfer do Saudi Pro League będzie dla Cristiano Ronaldo spokojnym zejściem z wielkiej sceny. Nic bardziej mylnego. 40-latel zachwyca w Al-Nassr. W ostatnim ligowym meczu przeciwko Al-Okhdood popisał się dwoma trafieniami, prowadząc drużynę do zwycięstwa 3:0. Pierwszego gola zdobył z bliskiej odległości po rzucie rożnym, a drugiego po efektownym strzale piętą.

Jego statystyki w sezonie 2025/2026 są imponujące. Wraz z rodakiem, João Félixem, przewodzi klasyfikacji strzelców ligi saudyjskiej z dorobkiem 12 goli. Co więcej, jego klub, Al-Nassr, został pierwszym zespołem w historii Saudi Pro League, który wygrał 10 pierwszych meczów w sezonie, a Ronaldo miał w tym ogromny udział.

Wyścig po nieśmiertelność: 1000 goli na horyzoncie

Największym indywidualnym celem, który pozostaje przed portugalską legendą, jest osiągnięcie magicznej bariery 1000 goli w oficjalnych meczach. Po ostatnich trafieniach jego licznik wskazuje 956 bramek, co oznacza, że do historycznego tysiąca brakuje mu już coraz mniej.

Aktualny dorobek bramkowy Cristiano Ronaldo (grudzień 2025):

Łączna liczba goli: 956

Gole w 2025 roku: 40

Gole w sezonie 2025/2026 (liga): 12

Ostatni przystanek w USA? Plotki o transferze do MLS nabierają mocy

Kontrakt Cristiano Ronaldo z Al-Nassr wygasa latem 2025 roku, co naturalnie podsyca spekulacje na temat jego przyszłości. Coraz głośniej mówi się o możliwym transferze do amerykańskiej Major League Soccer (MLS). Taki ruch byłby gigantycznym wydarzeniem marketingowym dla ligi, która już zyskała na popularności dzięki obecności Leo Messiego.

Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Portugalczyka wymienia się m.in. LAFC. Przeszkodą mogą być jednak gigantyczne wymagania finansowe Ronaldo. W przeszłości wspominał, że chciałby zakończyć karierę, grając z Argentyńczykiem w jednym zespole.

