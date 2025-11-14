Tego na meczu kadry dawno nie było! PZPN wydał zgodę, będzie gorąco

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-14 16:29

Reprezentacja Polski w przedostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 zmierzy się w Warszawie z Holandią. Od początku roku PZPN stara się reaktywować zorganizowany doping na meczach reprezentacji, a teraz podjęto kroki, które mają jeszcze podnieść jakość wsparcia dla piłkarzy z trybun. Mecz na PGE Narodowym będzie więc testem nie tylko dla piłkarzy, ale też kibiców.

Polska - Litwa na PGE Narodowym. Zdjęcia kibiców

i

Autor: Piotr Stańczak

Polska - Holandia. Zorganizowany doping poniesie Polaków do zwycięstwa?

Przez wiele lat doping ma meczach reprezentacji Polski nie należał do wielkich atutów naszej strony. Polacy co prawda często tłumnie pojawiają się na spotkaniach kadry, chórem odśpiewują hymn i... w zasadzie to by było na tyle. Od lutego tego roku sytuacja zaczęła się jednak zmieniać – wówczas PZPN dopuścił na meczu kadry zorganizowany doping, ale stowarzyszenie „To my Polacy” otrzymali ledwie kilkaset miejsc. Sytuacja z czasem zaczęła się poprawiać, a jednym z efektów tego był doping na meczu w Kownie – w wyjazdowym spotkaniu polscy piłkarze mogli chwilami poczuć się jak u siebie dzięki zorganizowanej grupie kibiców. Teraz ma to zostać przeniesione także na PGE Narodowy.

Trening kadry Jana Urbana
33 zdjęcia

W porównaniu do poprzedniej sytuacji na PGE Narodowym w Warszawie, teraz stowarzyszenie otrzymało kilka tysięcy miejsc, a co więcej, porozumiało się ono też z zagorzałymi kibicami kilku klubów. Dopingujących ma być więc znacznie więcej, a do tego pojawić się ma oprawa, co również byłoby miłą odmianą po klasycznej kartoniadzie w barwach narodowych. Wszystko to jednak budzi także pewien niepokój w PZPN, który obawia się skandali w postaci obrażania choćby polityków – tak było niestety, w Kownie, gdzie fani obrażali premiera Donalda Tuska. Takie sytuacje mogą szybko skłonić władze piłkarskie do wycofania się z porozumień o zorganizowanym dopingu.

Mecz Polska – Holandia będzie więc testem nie tylko dla piłkarzy, ale i kibiców. Co do zawodników, to wciąż mają oni matematyczne szanse na awans bezpośredni na mistrzostwa świata i jest na to nawet parę scenariuszy, ale wszystkie ekstremalnie trudne do spełnienia. Najbardziej prawdopodobny (choć i tak trudny do osiągnięcia) to taki, w którym Polacy muszą ograć Holandię, a następnie Maltę i w ostatniej kolejce liczyć na potknięcie Holendrów w meczu z Litwą. Ale nawet dobry wynik sam w sobie powinien być celem kadry, bo pomoże scementować zespół przed barażami o mundial 2026.

