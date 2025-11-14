Karol Nawrocki na meczu Polska – Holandia. Zdradził swoje ważne powody!

Karol Nawrocki pojawił się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie na Polska – Holandia

Polska – Holandia: Karol Nawrocki pojawi się na trybunach

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek, że po zakończeniu spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego uda się bezpośrednio na mecz eliminacji mistrzostw świata Polska - Holandia w Warszawie. Podkreślił, że obecność głowy państwa na ważnych wydarzeniach, także sportowych, jest naturalną częścią jego obowiązków.

- Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny - powiedział Nawrocki, ogłaszając swoją obecność na wieczornym spotkaniu biało-czerwonych z Holandią. Jak dodał, organizacją i nadzorem nad kwestiami sportowymi w Kancelarii Prezydenta zajmuje się minister Łukasz Witek.

Reprezentacja Polski przystępuje do meczu jako wicelider grupy G z dorobkiem 13 punktów. Do prowadzącej Holandii traci trzy punkty, a o tyle samo wyprzedza Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn.

O której godzinie mecz Polska – Holandia?

Mecz Polska – Holandia zaplanowano na piątek 14 listopada 2025 roku. Kadra Jana Urbana zagra na wyjeździe w Rotterdamie. Początek spotkania Polska – Holandia o godzinie 20:45. Transmisja TV z meczu zaplanowana jest na TVP 1. Mecz Holandia – Polska będzie można oglądać za darmo także online na Sport.tvp.pl.

