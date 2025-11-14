Polska – Holandia SKŁAD. Taką jedenastkę Jan Urban przyszykował na Holandię!

Reprezentacja Polski walczy nie tylko o punkty w grupie eliminacji mistrzostw świata 2026. Nawet wygrana z Holandią (chyba że obłędnie wysoka) nie sprawi, że Polacy znacznie zwiększą swoje szanse na awans, ponieważ musieliby liczyć również na potknięcie Holandii z Litwą. Ważne są jednak również punkty do rankingu, który później decyduje o rozstawieniach, koszykach i losowaniach, a to bardzo ważne w perspektywie najbardziej prawdopodobnej ścieżki Polaków w kierunku mundialu, czyli przez baraże. Dobry wynik to oczywiście także duża wartość mentalna dla zespołu, który w sumie dopiero co kształtuje się pod wodzą Jana Urbana, budującego drużynę w oparciu o inne założenia i o kilku innych piłkarzy, niż miało to miejsce w przypadku Michała Probierza.

Niestety, o ile Jan Urban pokazał już, że nie lubi zmieniać (i słusznie) składu, który dobrze sobie radzi, to tym razem nie miał wyboru i niestety, największe zmiany dotyczą najbardziej newralgicznej formacji, czyli obrony. W bramce z powodu kontuzji nie stanie Łukasz Skorupski, a na środku obrony zabraknie również kontuzjowanego Jana Bednarka oraz pauzującego za kartki Przemysława Wiśniewskiego. Nieco lepiej jest, jeśli chodzi o dalsze formacje – w środku pomocy z piłkarzy, którzy zagrali w pierwszym składzie pierwszego meczu przeciwko Holendrom, zabraknie tylko Bartosza Slisza, który pauzuje za kartki. Tacy zawodnicy jak Zalewski, Kamiński, Zieliński czy Lewandowski są na szczęście dostępni dla Jana Urbana.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Ostatecznie w bramce Jan Urban postawił na Kamila Grabarę, który lepiej spisywał się w poprzednich meczach od Bartłomieja Drągowskiego, a w obronie zobaczymy trójkę Kędziora, Kiwior i Ziółkowski, który nieźle pokazał się w meczu przeciwko Nowej Zelandii. Poniżej pełny skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią.

Eliminacje MŚ 2026: Polska – Holandia SKŁAD:

Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.