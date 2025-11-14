Jan Urban będzie dziewiąty. Pierwszy raz selekcjonera kadry na PGE Narodowym

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-11-14 14:06

Jan Urban stanie przed historyczną szansą i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. W meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią zadebiutuje w roli selekcjonera Biało-czerwonych na PGE Narodowym. Zostanie tym samym dziewiątym trenerem, który poprowadzi kadrę na tym obiekcie. Presja jest ogromna, bo rywal w przeszłości potrafił uciszyć warszawski stadion.

Jan Urban

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski
  • Jan Urban po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski na PGE Narodowym w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026.
  • Będzie to dziewiąty selekcjoner prowadzący kadrę na tym obiekcie.
  • Mecz z Holandią będzie prawdziwym sprawdzianem dla Urbana i drużyny.
  • Czy Urban poprowadzi Polskę do zwycięstwa nad wymagającym rywalem?

Mecz z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 będzie dla Jana Urbana momentem wyjątkowym. Selekcjoner po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski na jej głównym obiekcie – PGE Narodowym. Stanie się tym samym dziewiątym szkoleniowcem w historii, który dostąpił tego zaszczytu. Spotkanie zaplanowane na 14 listopada będzie prawdziwym testem charakteru zarówno dla trenera, jak i całej drużyny.

Grzegorz Lato o reprezentacji Polski przed meczem z Holandią. Stawia sprawę jasno [ROZMOWA SE]

Bilans reprezentacji Polski na PGE Narodowym

Bilans reprezentacji Polski na PGE Narodowym prezentuje jest tak: w 47 meczach Biało-czerwoni odnieśli 28 zwycięstw, 12 razy remisowali i doznali siedmiu porażek. Stadion przez lata był prawdziwą twierdzą, a passa bez porażki trwała ponad siedem lat. 

Wyzwanie jest tym większe, że Holendrzy to rywal z najwyższej półki, który doskonale zna smak zwycięstwa w Warszawie. "Pomarańczowi" gościli na PGE Narodowym we wrześniu 2022 roku w ramach Ligi Narodów i wygrali 2:0 po golach Cody'ego Gakpo i Stevena Bergwijna. Urban musi więc znaleźć sposób na holenderski zespół.

Robert Lewandowski jest niekwestionowanym królem Narodowego. Wiemy, komu strzelił najwięcej goli

Trudny rywal dla kadry Urbana

Historia meczów na Narodowym zna jednak przypadki, gdy Polacy potrafili sprawić niespodziankę. Tak było choćby w meczu z Niemcami w 2014 roku, gdy świeżo upieczeni mistrzowie świata przegrali 0:2. Z drugiej strony, to właśnie na tym stadionie reprezentacja przeżywała trudne chwile, jak porażki z Ukrainą, Węgrami czy Szkocją, która jako jedyna wygrała tu dwukrotnie. W każdym razie Urban ma obiecujący początek za sterami kadry. W czterech meczach Polska wygrała trzy razy i zremisowała w jego debiucie z Holandią w Rotterdamie. Holandia jest liderem grupy. Polska jest druga i traci do niej trzy punkty. 

Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla kapitana!

Tak Jan Urban zachowuje się na ławce trenerskiej
26 zdjęć
QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz
Pytanie 1 z 10
Jaki był ostatni klub, w którym pracował?
Sonda
Czy Jan Urban będzie dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski?
Jan Urban przed meczami z Holandią i Maltą
Super Sport SE Google News
HOLANDIA
REPREZENTACJA POLSKI
MISTRZOSTWA ŚWIATA
STADION NARODOWY
JAN URBAN