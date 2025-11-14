Jan Urban po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski na PGE Narodowym w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Będzie to dziewiąty selekcjoner prowadzący kadrę na tym obiekcie.

Mecz z Holandią będzie prawdziwym sprawdzianem dla Urbana i drużyny.

Czy Urban poprowadzi Polskę do zwycięstwa nad wymagającym rywalem?

Mecz z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 będzie dla Jana Urbana momentem wyjątkowym. Selekcjoner po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Polski na jej głównym obiekcie – PGE Narodowym. Stanie się tym samym dziewiątym szkoleniowcem w historii, który dostąpił tego zaszczytu. Spotkanie zaplanowane na 14 listopada będzie prawdziwym testem charakteru zarówno dla trenera, jak i całej drużyny.

Grzegorz Lato o reprezentacji Polski przed meczem z Holandią. Stawia sprawę jasno [ROZMOWA SE]

Bilans reprezentacji Polski na PGE Narodowym

Bilans reprezentacji Polski na PGE Narodowym prezentuje jest tak: w 47 meczach Biało-czerwoni odnieśli 28 zwycięstw, 12 razy remisowali i doznali siedmiu porażek. Stadion przez lata był prawdziwą twierdzą, a passa bez porażki trwała ponad siedem lat.

Wyzwanie jest tym większe, że Holendrzy to rywal z najwyższej półki, który doskonale zna smak zwycięstwa w Warszawie. "Pomarańczowi" gościli na PGE Narodowym we wrześniu 2022 roku w ramach Ligi Narodów i wygrali 2:0 po golach Cody'ego Gakpo i Stevena Bergwijna. Urban musi więc znaleźć sposób na holenderski zespół.

Robert Lewandowski jest niekwestionowanym królem Narodowego. Wiemy, komu strzelił najwięcej goli

Trudny rywal dla kadry Urbana

Historia meczów na Narodowym zna jednak przypadki, gdy Polacy potrafili sprawić niespodziankę. Tak było choćby w meczu z Niemcami w 2014 roku, gdy świeżo upieczeni mistrzowie świata przegrali 0:2. Z drugiej strony, to właśnie na tym stadionie reprezentacja przeżywała trudne chwile, jak porażki z Ukrainą, Węgrami czy Szkocją, która jako jedyna wygrała tu dwukrotnie. W każdym razie Urban ma obiecujący początek za sterami kadry. W czterech meczach Polska wygrała trzy razy i zremisowała w jego debiucie z Holandią w Rotterdamie. Holandia jest liderem grupy. Polska jest druga i traci do niej trzy punkty.

Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla kapitana!

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban będzie dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak! Nie...