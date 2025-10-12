Polska kadra staje przed kluczowym meczem eliminacji Mistrzostw Świata 2026 przeciwko Litwie.

Biało-Czerwoni, z 10 punktami, walczą o awans, a liderem grupy jest Holandia.

Poprzednie spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Polski 1:0.

Czy tym razem Kowno, miasto złych wspomnień, okaże się szczęśliwe dla Polaków?

Przed kadrą Jana Urbana kolejne kluczowe starcie w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. 12 października Biało-Czerwoni w Kownie zmierzą się z reprezentacją Litwy. Liderem grupy pozostaje Holandia z 13 punktami, a tuż za nią jest Polska i Finlandia, które mają na koncie po 10 "oczek" (Finowie rozegrali jednak o jeden mecz więcej).

Pierwsze spotkanie obu drużyn w tych eliminacjach, rozegrane w marcu w Warszawie, zakończyło się skromnym zwycięstwem Polaków 1:0. Wtedy na wagę trzech punktów trafił niezawodny Robert Lewandowski, zdobywając gola w samej końcówce meczu. Teraz czas na rewanż, który odbędzie się w mieście przywołującym bardzo złe wspomnienia.

Historia meczów Polska - Litwa. Dominacja naznaczona wpadkami

Futbolowa rywalizacja obu państw ma już ponad 30-letnią tradycję. Pierwszy raz obie ekipy spotkały się 31 marca 1993 roku, a mecz zakończył się remisem 1:1. Przez wiele lat nasze konfrontacje miały wyłącznie charakter towarzyski. Na 12 rozegranych spotkań, Biało-Czerwoni wygrywali sześciokrotnie, cztery razy padł remis, a dwukrotnie musieliśmy uznać wyższość rywali. Bilans bramkowy to 18-8 dla Polski. Litwini byli szczególnie częstym sparingpartnerem za kadencji Adama Nawałki. Nasza reprezentacja mierzyła się z nimi tuż przed wyjazdem na Euro 2016 oraz przed mundialem w Rosji w 2018 roku. Były to ostatnie testy formy przed wielkimi turniejami.

Kowno, czyli niemiłe wspomnienie. Czy historia zatoczy koło?

Nadchodzące spotkanie będzie drugim w historii starciem o punkty, ale nie pierwszym rozegranym w Kownie. To właśnie w tym mieście, w marcu 2011 roku reprezentacja pod wodzą Franciszka Smudy przegrała 0:2 w meczu towarzyskim. W tym spotkaniu zagrał Robert Lewandowski. Był to zimny prysznic dla drużyny przygotowującej się do Euro 2012 i jedno z zaledwie dwóch zwycięstw Litwinów w całej historii wzajemnych potyczek.

Zwycięstwo w Kownie jest absolutną koniecznością, by utrzymać się w wyścigu o awans na mundial. Czy podopiecznym Jana Urbana uda się nie tylko zdobyć bezcenne trzy punkty?

