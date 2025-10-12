Reprezentacja Polski zmierzy się 12 października z Litwą w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, a stawką jest awans na mundial.

Polacy, pomimo pozycji faworyta, spodziewają się trudnego spotkania, pamiętając o problemach w poprzednim meczu z Litwą.

Robert Lewandowski i Jan Urban podkreślają wagę koncentracji i szacunku do przeciwnika, aby uniknąć niespodzianki.

Czy Biało-czerwoni zdołają pokonać Litwę i przybliżyć się do upragnionego awansu?

Eliminacje rozpoczęliśmy od pokonania Litwinów 1:0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W tym spotkaniu rywale sprawili nam wiele problemów. Wtedy o skromnej wygranej przesądził w końcówce kapitan polskiej kadry.

Robert Lewandowski pamięta męczarnie w Warszawie

- Ten mecz nie będzie łatwy - powiedział Robert Lewandowski. - Ten u siebie nie był łatwy. Na wyjeździe więcej będzie zależało na pewno od tego, jak my będziemy się prezentowali i na ile pozwolimy przeciwnikowi rozwinąć skrzydła. Mam nadzieję, że nie będzie miał szans na to, żeby je rozwinąć - dodał.

Lider drużyny narodowej przypomniał sytuację sprzed miesiąca, gdy Litwini postraszyli u siebie Holandię, przegrywając 2:3.

- Litwini przegrywali z Holandią już dwoma bramkami, ale wyciągnęli na 2:2 - opisywał Lewy. - To też pokazuje, że tam żaden wynik nie jest pewny. W meczach eliminacyjnych każda bramka, każde panowanie na boisku i dominacja może przybliżyć do zwycięstwa. Od nas będzie zależało to, jak ten mecz będzie wyglądał - podkreślił.

Jan Urban: Nie jesteśmy tak mocni, ani Litwa nie jest tak słaba

Selekcjoner Jan Urban zdaje sobie sprawę z wagi spotkania w Kownie. Nie uważa także Litwy za słabeusza.

- Moim zdaniem ani my nie jesteśmy tak mocni, ani Litwa nie jest tak słaba - tłumaczył Urban. - Bez stuprocentowego nastawienia, bez odpowiedniej koncentracji, to my tam będziemy mieli ogromne problemy. Do Litwy trzeba podejść z dużym szacunkiem i jednocześnie z pewnością siebie, że potrafimy, że też jesteśmy silni, ale świadomi tego, że przeprawa będzie trudna. Na pewno Litwa ma zdecydowanie mniej punktów niż powinna mieć - zaznaczył.

Na papierze to Polska jest faworytem

Szkoleniowiec wskazał także, że mecze z takim przeciwnikiem nie należą do najłatwiejszych.

- Nikt nie lubi takich spotkań, bo na papierze jesteśmy faworytem - podkreślił Urban. - Jednak wystarczy sobie przypomnieć chociażby ostatnie spotkanie na Stadionie Narodowym, gdzie było nam bardzo trudno o zwycięstwo. Strzał Roberta po nodze, piłka zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. Wcześniej Litwin też mieli znakomitą sytuację, gdy zawodnik z paru metrów nie trafił do bramki. Mam nadzieję i wierzę w to, że zespół jest świadomy tego, że to nie będzie łatwe spotkanie - powtórzył selekcjoner drużyny narodowej.

Bilans meczów Litwa - Polska

Mecze: 12

Wygrane Polski: 6

Remisy: 4

Zwycięstwa Litwy: 2

Bramki: 18-8

Pierwszy mecz: Polska - Litwa 1:1 (31.03.1993)

Ostatni mecz: Polska - Litwa 1:0 (21.03.2025)

Kiedy mecz Litwa - Polska? Gdzie obejrzeć?

Litwa - Polska

el. MŚ 2026

niedziela, godz. 20.45

transmisja: TVP 1, TVP Sport

