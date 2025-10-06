Robert Lewandowski przyleciał do Polski. Ukrywają problemy zdrowotne? To nie umknęło uwadze [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2025-10-06 14:07

Przed nami kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski! Robert Lewandowski pojawił się już w Warszawie – wylądował w stolicy, skąd pojedzie do Katowic, gdzie stacjonować będzie drużyna narodowa. Niestety, nie ma dobrych wiadomości przed meczem. Czy Robert Lewandowski znowu ma problemy zdrowotne? Jedna rzecz nie umknęła uwadze świadków przylotu kapitana do Polski.

  • Reprezentacja Polski zagra kolejne dwa mecze – jeden sparingowy i jeden w eliminacjach MŚ
  • Robert Lewandowski po zmarnowanym karnym w poniedziałek, 6 października przyleciał do Polski
  • Uwadze świadków od razu rzucił się jeden szczegół. Jaki?

Robert Lewandowski przyleciał kontuzjowany na kadrę?

Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną w poniedziałkowe popołudnie zgrupowanie w Katowicach. W czwartek zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie, a dwa dni później wylecą do Kowna, gdzie w niedzielę zagrają z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata. To powinno być znacznie spokojniejsze zgrupowanie niż wrześniowe, gdy Jan Urban debiutował w roli selekcjonera, a po aferze z opaską kapitana do kadry wrócił Robert Lewandowski.

Lewandowski przyjechał już do Warszawy, skąd powinien przetransportować się do Katowic na popołudniową konferencję prasową. Kapitan kadry pojawił się w stolicy wczesnym popołudniem. Świadkowie szybko zwrócili uwagę na jeden szczegół.

Pilny komunikat PZPN ws. Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana! Tuż przed zgrupowaniem

Wyglądało na to, że Robert Lewandowski utykał na jedną nogę i niewykluczone, że ma problemy zdrowotne. Polak był często faulowany w niedzielnym meczu z Sevillą, a dziś sprawiał wrażenie, jakby każdy ruch sprawiał mu ból.

Zobacz zdjęcia z przylotu Roberta Lewandowskiego w galerii poniżej.

Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski
Atmosfera w kadrze jest coraz lepsza. W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie

Atmosfera w reprezentacji i wokół niej wyraźnie się poprawiła. Biało-czerwoni pod wodzą nowego trenera - w dwóch meczach o punkty - najpierw remisowali z Holandią 1:1 w Rotterdamie (4 września), a trzy dni później pokonali Finlandię 3:1 w Chorzowie. W obu najbliższych spotkaniach - towarzyskim z pewną już udziału w MŚ 2026 Nową Zelandią oraz eliminacyjnym z Litwą - polscy piłkarze będą faworytami.

Nawet mimo faktu, że kilku zawodników leczy kontuzje, m.in. Nicola Zalewski i od wielu tygodni Jakub Moder. Zbiórkę kadrowiczów w katowickim hotelu Monopol wyznaczono na poniedziałkowe popołudnie, do godz. 16. Nie wiadomo jednak, czy wszyscy zdążą dotrzeć na miejsce - np. Atlanta United Bartosza Slisza grała ligowy mecz w nocy polskiego czasu.

Zachwycał Polaków zanim pojawił się Lewandowski. Tak teraz wygląda legendarny polski napastnik

Biało-czerwoni po pięciu spotkaniach grupy G eliminacji mistrzostw świata zgromadzili 10 punktów i zajmują drugie miejsce. Taki sam dorobek, ale w czterech spotkaniach (i lepszy bilans bramkowy), ma prowadząca w tabeli Holandia.

Jan Tomaszewski komentuje powołania Jana Urbana
