Pilny komunikat PZPN ws. Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana! Tuż przed zgrupowaniem

Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią (towarzyski) i Litwą (eliminacje mistrzostw świata).

PZPN ogłosił, że odbędzie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego 6 października o godzinie 17:45, a następnie 15 minut otwartego dla mediów treningu.

Mecz z Nową Zelandią odbędzie się 9 października o 20:45, a mecz z Litwą 12 października również o 20:45.

Jan Urban miał wymarzony początek pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W jego debiucie Biało-czerwonym udało się wyszarpać remis (1:1) na wyjeździe z Holandią, a w kolejnym meczu w ramach eliminacji mistrzostw świata pewnie pokonaliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie Finlandię 3:1. Do tego - co może jest nawet ważniejsze niż wyniki - do kadry wrócił Robert Lewandowski. Nie tylko wrócił, lecz także strzelił gola w meczu z Finami. Wszystko wskazuje na to, że relacje "Lewego" z nowym selekcjonerem układają się znakomicie. Dowodem na to może być pilny komunikat PZPN, który pojawił się w mediach społecznościowych tuż przed rozpoczęciem zgrupowania naszej reprezentacji. To dobrze wróży na przyszłość.

Robert Lewandowski i Jan Urban na specjalnej konferencji prasowej

Wiadomo już, że w poniedziałek, 6 października, odbędzie się specjalna konferencja prasowa z udziałem dwóch najważniejszych postaci reprezentacji. Przy jednym stoliku selekcjoner Jan Urban i kapitan Robert Lewandowski. Panowie odpowiadać będą na pytania dziennikarzy od godz. 17.45. To nie koniec niespodzianek. Trzy kwadranse później rozpocznie się trening naszych kadrowiczów, który przez 15 minut będzie dostępny dla mediów. Przypomnijmy, że nasi piłkarze w najbliższym tygodniu rozegrają dwa mecze - najpierw w czwartek, 9 października, o godz. 20.45 zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią. Znacznie ważniejszy mecz czeka podopiecznych Jana Urbana w niedzielę, 12 października. Tego dnia zagramy na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata. Początek rywalizacji zaplanowany jest także na 20.45.

O tym, że Litwini potrafią być groźni przekonali się ostatnio Holendrzy, którzy wygrali z nimi po ciężkim boku 3:2. My z kolei w zeszłym roku w Warszawie wymęczyliśmy z Litwą skromne 1:0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski.

