Jan Urban mocno o konflikcie Lewandowski – Probierz! „Obaj popełnili błędy”

Jan Urban został zatrudniony w roli selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak zwolniono Michała Probierza. Jedną z przyczyn rezygnacji z poprzedniego selekcjonera był konflikt, w jaki wdał się on z Robertem Lewandowskim. Przypomnijmy, że Lewandowski zrezygnował z czerwcowego zgrupowania w porozumieniu z Probierzem, ale później przyleciał na mecz z Mołdawią, żeby pożegnać Kamila Grosickiego. Selekcjoner, choć wcześniejszą nieobecność Lewandowskiego legitymizował, zdecydował się później odebrać Lewemu opaskę kapitańską. Napastnik Barcelony poczuł się oszukany i w rewanżu zawiesił reprezentacyjną karierę. Liczba napięć w kadrze i fatalna postawa zespołu (porażka z Finlandią) ostatecznie były wystarczające, do zwolnienia Probierza.

Nowy selekcjoner nie miał więc łatwego zadania – musiał scalić rozbitą grupę piłkarzy, a do tego poprawić szybko jej wyniki w meczach eliminacji mistrzostw świata 2026. Wiele wskazuje jednak na to, ze błyskawicznie poradził sobie z problemami – drużyna wygląda na zadowoloną, a wyniki mówią same za siebie – remis z faworytem grupy na wyjeździe po całkiem niezłym meczu i bardzo spokojne zwycięstwo z Finlandią, która wcześniej zrobiła nam ogromne problemy w Helsinkach. W rozmowie w podcaście Wojewódzki&Kędzierski poruszono temat powrotu Roberta Lewandowskiego do zespołu i jego konfliktu z Michałem Probierzem. Jan Urban nie opowiedział się po którejś ze stron, dostrzegając błędy u obu.

Zdaniem Urbana obaj mogli zachować się inaczej. – W tamtej sytuacji błędy popełnili obaj - i Robert, i Michał. Wszystko zależne było od okoliczności i obaj się wkurzyli. Jeden powiedział tak, a drugi inaczej – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski, który miał obawy, że Lewandowski mógł po całej aferze podjąć decyzję także o całkowitej rezygnacji z kadry. – Zrezygnował z powodu Michała, ale mógł to przemyśleć i stwierdzić, że nie chce już wracać – wyjaśnił Urban. Na jego szczęście Lewandowski był zmotywowany do powrotu. – Od razu powiedział, że chce wrócić. Nie musiałem go namawiać – podkreślił selekcjoner w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim.

