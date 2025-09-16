Jan Urban mocno o Michale Probierzu. Kuba Wojewódzki był zaskoczony

Jan Urban w podcaście Wojewódzki&Kędzierski

Po remisie 1:1 z Holandią oraz zwycięstwie 3:1 nad Finlandią kibice ponownie mogli poczuć wiarę w awans na przyszłoroczny mundial. Drużyna pod wodzą Urbana zaprezentowała się zdecydowanie lepiej niż w ostatnich występach za kadencji Michała Probierza.

Po zgrupowaniu selekcjoner rozpoczął serię wywiadów z największymi redakcjami. W poniedziałek wieczorem opublikowano rozmowę Urbana z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Jednym z tematów była sytuacja Michała Probierza, który rozstał się z kadrą w atmosferze konfliktu z Robertem Lewandowskim.

– Współczuję mu strasznie. Wiem, co to oznacza, że zaglądniesz do jakichkolwiek mediów i tam jest to źle, to źle, to przez niego. Trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, żeby z takimi rzeczami sobie radzić (...). Tutaj... ta krytyka, okej, nie ma sprawy, jako media macie prawo krytykować. Kurde, ale jak długo. Ileż można – mówił Urban o końcówce pracy Probierza.

Jan Urban: w**dol dostanies zawsze

– Czy tylko ja mam wrażenie, że objęcie funkcji trenera polskiej reprezentacji, to ryzyko piłkarskiego pocałunku śmierci? Że możesz dostać w**dol po prostu? – pytał Wojewódzki.

– No nie, bo w**dol dostaniesz zawsze. Wcześniej czy później. Nie tacy jak ja trenerzy przegrywali, byli zwalniani. Ale nie, wręcz odwrotnie. Ja jestem dumny, szczęśliwy, że jestem trenerem reprezentacji Polski. Zawsze będę z tego dumny – odparł selekcjoner.

Kolejne mecze Polacy rozegrają w październiku: 9.10 zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią, a 12.10 w eliminacjach zagrają z Litwą.

