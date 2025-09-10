Mocna ocena Roberta Lewandowskiego po zgrupowaniu kadry. „To już jest przeszłość”

Lewandowski z kolejnym golem w kadrze. Niesamowite liczby gwiazdy

Robert Lewandowski zapisał kolejny rozdział w historii polskiego futbolu. W wygranym 3:1 meczu z Finlandią w Chorzowie rozegrał 160. spotkanie w drużynie narodowej i zdobył 86. bramkę. Oba te wyniki są rekordami absolutnymi w dziejach reprezentacji.

37-letni napastnik Barcelony od 17 lat nieprzerwanie należy do kluczowych postaci biało-czerwonych. W ostatnich miesiącach jego przyszłość w kadrze stanęła pod znakiem zapytania po odebraniu mu opaski kapitańskiej przez Michała Probierza. Zmiana selekcjonera i powrót Jana Urbana na ławkę sprawiły jednak, że Lewandowski znów wyprowadza drużynę na boisko – i to już po raz 95., co także stanowi rekord.

Debiutował 10 września 2008 roku przeciw San Marino, zdobywając gola osiem minut po wejściu na murawę. Jubileusze także odciskały ślad w jego karierze – mecz numer 50 przypadł na starcie z Urugwajem w 2012, setny na Ligę Narodów z Portugalią w 2018, a 150. na towarzyskie spotkanie z Turcją w 2024.

Do historii polskiej piłki przeszedł 5 października 2017 roku, kiedy dzięki hat-trickowi z Armenią wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego na liście strzelców kadry. Dziś jego dorobek wynosi już 86 trafień, a Finlandia została 38. reprezentacją, której zdołał zdobyć gola.

Robert Lewandowski odegrał ważną rolę w wygranym meczu z Finlandią – zdobył bramkę i zanotował asystę. Mimo to, nie był kluczową postacią w spotkaniu i nie brylował na boisku. Zdaniem dziennikarza Piotra Żelaznego, musimy się zacząć do tego przyzwyczajać.

- Nauczmy się, że będzie piłkarzem momentów, a nie takim, który bierze tę kadrę na plecy. To już jest przeszłość. To nie będzie już tak wyglądać – przyznał w programie w TVP Sport.

Jego zdaniem nawet niewykorzystana sytuacja przy bramce Jakuba Kamińskiego była oznaką gorszej formy. - Stary Lewandowski, czy w formie z poprzedniego sezonu, tę sytuację wykorzystuje z zamkniętymi oczami, a nie uderza wprost w bramkarza - dodał.

