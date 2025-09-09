Fatalna kontuzja reprezentanta Polski. Dramatyczny uraz! To jak wyrok

Media: Marcin Bułka zerwał więzadła. Koniec sezonu dla Polaka?

Francuska gazeta „L'Equipe” poinformowała, że Marcin Bułka, bramkarz Neom SC, zerwał więzadło w kolanie i prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. 25-letni golkiper urazu doznał podczas jednego z treningów saudyjskiego klubu.

Bułka latem przeniósł się do Neom SC z OGC Nice, gdzie przez ostatnie sezony był podstawowym zawodnikiem. Kontuzja to dla niego poważny cios, ponieważ w Arabii Saudyjskiej miał budować nową pozycję w karierze.

Reprezentant Polski ma na koncie pięć występów w kadrze narodowej. Selekcjoner Jan Urban nie powołał go jednak na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). Teraz powrót bramkarza do drużyny narodowej stanie się jeszcze trudniejszy.

Marcin Bułka w NEOM SC

Marcin Bułka trafił do NEOM SC 5 lipca 2025 roku. Polski piłkarz za rok gry ma zarobić miliony za sezon gry w Arabii Saudyjskiej. Niestety, najprawdopodobniej ta decyzja zamknęła mu w tym momencie drzwi do reprezentacji narodowej. Przed fatalną kontuzją Marcin Bułka rozegrał jedno spotkanie w Saudi Pro League – zachował w nim czyste konto.

W reprezentacji Polski Bułka zadebiutował w listopadzie 2023 roku. W barwach narodowych rozegrał pięć spotkań – ze Szkocją, Chorwacją, Portugalią i Mołdawią. Zachował jedno czyste konto, a Polacy wygrali dwa mecze, raz zremisowali i raz przegrali.

