Fatalna kontuzja reprezentanta Polski. Dramatyczny uraz! To jak wyrok

Fatalne informacje w sprawie Marcina Bułki. Polski bramkarz niedawno zmienił klub i trafił do saudyjskiego Neom SC. Niestety, już we wrześniu po urazie okazuje się, że może nie zagrać przez cały sezon. Marcin Bułka doznał tragicznej kontuzji kolana. Ta diagnoza brzmi po prostu jak wyrok...

Media: Marcin Bułka zerwał więzadła. Koniec sezonu dla Polaka?

Francuska gazeta „L'Equipe” poinformowała, że Marcin Bułka, bramkarz Neom SC, zerwał więzadło w kolanie i prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. 25-letni golkiper urazu doznał podczas jednego z treningów saudyjskiego klubu.

Bułka latem przeniósł się do Neom SC z OGC Nice, gdzie przez ostatnie sezony był podstawowym zawodnikiem. Kontuzja to dla niego poważny cios, ponieważ w Arabii Saudyjskiej miał budować nową pozycję w karierze.

Marcin Bułka z efektownym Rolexem na kadrze. Za taki zegarek można kupić piękny samochód

Reprezentant Polski ma na koncie pięć występów w kadrze narodowej. Selekcjoner Jan Urban nie powołał go jednak na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). Teraz powrót bramkarza do drużyny narodowej stanie się jeszcze trudniejszy.

Marcin Bułka w NEOM SC

Marcin Bułka trafił do NEOM SC 5 lipca 2025 roku. Polski piłkarz za rok gry ma zarobić miliony za sezon gry w Arabii Saudyjskiej. Niestety, najprawdopodobniej ta decyzja zamknęła mu w tym momencie drzwi do reprezentacji narodowej. Przed fatalną kontuzją Marcin Bułka rozegrał jedno spotkanie w Saudi Pro League – zachował w nim czyste konto.

W reprezentacji Polski Bułka zadebiutował w listopadzie 2023 roku. W barwach narodowych rozegrał pięć spotkań – ze Szkocją, Chorwacją, Portugalią i Mołdawią. Zachował jedno czyste konto, a Polacy wygrali dwa mecze, raz zremisowali i raz przegrali.

