Ona pomagała Cristiano Ronaldo, gdy chodził głodny. Spotkał ją po 30 latach! Piękny gest

Cristiano Ronaldo to niekwestionowanie jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu

Charakter Portugalczyka kształtowały trudne warunki, w których się wychowywał

Po latach spotkał kobietę, która pomagała mu w dzieciństwie. Zapowiedział, że przygotuje specjalną niespodziankę dla niej

Cristiano Ronaldo żył w biedzie. Po 30 latach spotkał kobietę, która mu pomagała

W dzieciństwie, gdy Ronaldo był głodny, chodził do restauracji McDonald’s, gdzie pod koniec dnia pracująca tam kobieta częstowała go burgerami. Po niemal 30 latach Portugalczyk spotkał ją na lotnisku, gdy leciał z Lizbony do Rijadu.

- Była w szoku, bo nie spodziewała się, że ją rozpoznam. Życie jest wspaniałe dzięki takim historiom. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Z pewnością przygotuję coś wyjątkowego dla niej i dla innych ludzi, którzy pomagali mi w tamtym czasie - oświadczył.

Cristiano Ronaldo w wywiadzie wspominał lata spędzone w akademii Sportingu Lizbona, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Mówił też o swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu, których lojalność ceni najbardziej.

Kim jest Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo grał w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie Turyn, ponownie w Manchesterze United, a od 2023 roku występuje w Al-Nassr. W saudyjskim klubie strzelił 102 gole i zanotował 21 asyst w 115 meczach, ale nie zdobył jeszcze znaczącego trofeum. Portugalczyk skrytykował tych, którzy lekceważą ligę saudyjską.

- Ci, którzy deprecjonują Saudi Pro League nigdy tu nie grali, nigdy tu nie strzelili gola i nie wiedzą, jak to jest biegać w 40-stopniowym upale. Łatwiej strzelić gola w Hiszpanii niż w Arabii Saudyjskiej. Moim zdaniem liga saudyjska jest znacznie lepsza niż portugalska i francuska, gdzie wszystko kręci się wokół Paris Saint-Germain - ocenił.

W tym sezonie Ronaldo zdobył dziewięć bramek w klubie i pięć w reprezentacji Portugalii. Selekcjoner Roberto Martinez regularnie stawia na doświadczonego napastnika. Wszystko wskazuje na to, że w wieku 41 lat wystąpi na mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Od 2003 roku Ronaldo rozegrał w drużynie narodowej 225 meczów, w których strzelił 143 gole.