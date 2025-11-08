Ona pomagała Cristiano Ronaldo, gdy chodził głodny. Spotkał ją po 30 latach! Piękny gest

2025-11-08 8:02

Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, ale na początku jego życia nie było mu łatwo. „CR7” wychowywał się w biedzie i musiał sobie radzić w bardzo trudnych warunkach. Wiele osób na Maderze pomagało nie tylko jemu, ale i innym. Teraz w wywiadzie u Piersa Morgana opowiedział o jednej z osób, która mu pomagała. Spotkał kobietę, która dawała mu kanapki, gdy był głodny.

  • Cristiano Ronaldo to niekwestionowanie jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu
  • Charakter Portugalczyka kształtowały trudne warunki, w których się wychowywał
  • Po latach spotkał kobietę, która pomagała mu w dzieciństwie. Zapowiedział, że przygotuje specjalną niespodziankę dla niej

Cristiano Ronaldo żył w biedzie. Po 30 latach spotkał kobietę, która mu pomagała

W dzieciństwie, gdy Ronaldo był głodny, chodził do restauracji McDonald’s, gdzie pod koniec dnia pracująca tam kobieta częstowała go burgerami. Po niemal 30 latach Portugalczyk spotkał ją na lotnisku, gdy leciał z Lizbony do Rijadu.

- Była w szoku, bo nie spodziewała się, że ją rozpoznam. Życie jest wspaniałe dzięki takim historiom. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Z pewnością przygotuję coś wyjątkowego dla niej i dla innych ludzi, którzy pomagali mi w tamtym czasie - oświadczył.

Cristiano Ronaldo w wywiadzie wspominał lata spędzone w akademii Sportingu Lizbona, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Mówił też o swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu, których lojalność ceni najbardziej.

Kim jest Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo grał w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie Turyn, ponownie w Manchesterze United, a od 2023 roku występuje w Al-Nassr. W saudyjskim klubie strzelił 102 gole i zanotował 21 asyst w 115 meczach, ale nie zdobył jeszcze znaczącego trofeum. Portugalczyk skrytykował tych, którzy lekceważą ligę saudyjską.

- Ci, którzy deprecjonują Saudi Pro League nigdy tu nie grali, nigdy tu nie strzelili gola i nie wiedzą, jak to jest biegać w 40-stopniowym upale. Łatwiej strzelić gola w Hiszpanii niż w Arabii Saudyjskiej. Moim zdaniem liga saudyjska jest znacznie lepsza niż portugalska i francuska, gdzie wszystko kręci się wokół Paris Saint-Germain - ocenił.

W tym sezonie Ronaldo zdobył dziewięć bramek w klubie i pięć w reprezentacji Portugalii. Selekcjoner Roberto Martinez regularnie stawia na doświadczonego napastnika. Wszystko wskazuje na to, że w wieku 41 lat wystąpi na mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Od 2003 roku Ronaldo rozegrał w drużynie narodowej 225 meczów, w których strzelił 143 gole.

