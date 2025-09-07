Polska – Finlandia. Historyczny gol Roberta Lewandowskiego. Zobacz wideo z bramką

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-07 21:38

Robert Lewandowski z kolejną bramką w barwach reprezentacji narodowej. Mecz Polska – Finlandia rozpoczął się dla Biało-czerwonych fenomenalnie. Wynik spotkania otworzył Matty Cash, bohater meczu z Holandią. Tuż przed przerwą wynik podwyższył Robert Lewandowski, który pierwszy raz w piłkarskiej karierze pokonał golkipera Finów. Zobacz bramkę Lewandowskiego z meczu Polska – Finlandia w naszym artykule.

Robert Lewandowski i Jan Urban

Autor: Paweł Kibitlewski

Polska - Finlandia: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Kolejny gol reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Biało-czerwoni grają na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią - to rewanż za porażkę w Helsinkach. Pierwsza połowa była wyśmienita dla kadry Jana Urbana. Po sensacyjnym remisie z Holandią 1:1 w Rotterdamie, Biało-czerwoni trafili dwukrotnie do siatki Finów. Jako pierwszy, kolejny raz we wrześniu zrobił to Matty Cash.

Polska – Finlandia na żywo. Lewandowski podwyższa w samej końcówce! Cudowna asysta Zielińskiego!

Tuż przed przerwą wynik spotkania podwyższył Robert Lewandowski. Snajper i kapitan reprezentacji narodowej otrzymał prostopadłe podanie od Piotra Zielińskiego. Gwiazdor Barcelony popędził w stronę bramki, przyjął ją i płaskim, pewnym uderzeniem skierował do siatki.

To wyjątkowe trafienie Roberta Lewandowskiego - do tej pory grał przeciwko Finlandii dwukrotnie i ani razu nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Tym samym zdobył gola przeciwko 38. reprezentacji w karierze. Pierwsze trafienie zanotował przeciwko San Marino w 2008 roku.

Na liście drużyn, przeciw którym wpisywał się na listę strzelców, znajdują się m.in. Niemcy, Portugalia, Hiszpania i Francja, ale też takie zespoły jak Singapur, Gibraltar czy Andora. Łącznie wśród rywali są przedstawiciele Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Australii.

Mecz Polska - Finlandia
32 zdjęcia
