Polska – Finlandia. Historyczny gol Roberta Lewandowskiego. Zobacz wideo z bramką

Polska - Finlandia: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Kolejny gol reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Biało-czerwoni grają na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią - to rewanż za porażkę w Helsinkach. Pierwsza połowa była wyśmienita dla kadry Jana Urbana. Po sensacyjnym remisie z Holandią 1:1 w Rotterdamie, Biało-czerwoni trafili dwukrotnie do siatki Finów. Jako pierwszy, kolejny raz we wrześniu zrobił to Matty Cash.

Polska – Finlandia na żywo. Lewandowski podwyższa w samej końcówce! Cudowna asysta Zielińskiego!

Tuż przed przerwą wynik spotkania podwyższył Robert Lewandowski. Snajper i kapitan reprezentacji narodowej otrzymał prostopadłe podanie od Piotra Zielińskiego. Gwiazdor Barcelony popędził w stronę bramki, przyjął ją i płaskim, pewnym uderzeniem skierował do siatki.

⚽️ GOAL | Lewandowski. Poland gets double lead before end of first half🇵🇱 Poland 2-0 Finland 🇫🇮pic.twitter.com/CCCnPBRnoh— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

To wyjątkowe trafienie Roberta Lewandowskiego - do tej pory grał przeciwko Finlandii dwukrotnie i ani razu nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Tym samym zdobył gola przeciwko 38. reprezentacji w karierze. Pierwsze trafienie zanotował przeciwko San Marino w 2008 roku.

Na liście drużyn, przeciw którym wpisywał się na listę strzelców, znajdują się m.in. Niemcy, Portugalia, Hiszpania i Francja, ale też takie zespoły jak Singapur, Gibraltar czy Andora. Łącznie wśród rywali są przedstawiciele Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Australii.