Polska – Finlandia na żywo. Kamiński na 3:0! Piękna dwójkowa akcja z Lewandowskim [wynik live, składy]

Polska – Finlandia 3:0 (2:0)

Bramki: Cash (27'), Lewandowski (45 + 2'), Kamiński (54')

Polska: Skorupski - Cash (Wszołek 46'), Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Zieliński, Slisz, Szymański - Kamiński, Lewandowski, Zalewski.

Finlandia: Joronen - Alho, Koski, Uronen, Peltola (Stahl 64') - Antman (Kallman 64'), Markhiev (Kamara 65'), Kairinen, Tenho (Ivanov 35'), Lod - Pohjanpalo.

Na żywo Polska - Finlandia: El. MŚ 2026 64' Trzy zmiany w drużynie Finlandii. Zeszli Antman, Peltola i Markhiev, weszli Kallamn, Stahl i Kamara. 63' Bardzo mocny strzał Kairinena zza pola karnego, niecelny. Finowie nie mieli wiele okazji do oddawania uderzeń w tym meczu. 62' Mocny pressing Polaków, odebrać się nie udało, Wszołek fauluje, ale przynajmniej Finowie nie mogą swobodnie wyjść z akcją. 61' Piłka po wrzucie z autu wybita przez obronę. 60' Aut dla Finów blisko naszego pola karnego. 58' Polacy mogą teraz zagrać nieco swobodnej, nawet oddać trochę inicjatywy i czekać na kontry - takie, jak ta, która właśnie dała nam trzecią bramkę. 55' Świetna dwójkowa akcja Kamińskiego z Lewandowskim, rozklepali obronę Finlandii, Lewandowski huknął z kilku metrów, Joronen obronił, ale do piłki dopadł jeszcze Kamiński i pokonał bramkarza rywali! 54' GOOOOOOOL! KAMIŃSKI!!!!!!!!! 53' Groźna akcja Finów, dobra centra Alho i piłka wybita w ostatniej chwili! 53' Długa akcja Polaków po rzucie rożnym, ale nie było strzału. 52' Znów Zalewski lewą stroną i kolejny rożny. 50' Finowie mieli aut na wysokości naszego pola karnego, ale bez zagrożenia. 48' Słabe dośrodkowanie Zielińskiego, za niskie i piłka wybita. 47' Dobry rajd Zalewskiego lewą stroną, będzie rzut rożny. 46' Zaczynamy drugą połowę! PRZERWA Piłkarze wracają na boisko, będzie zmiana w polskiej drużynie - Paweł Wszołek zmienia Matty'ego Casha. PRZERWA Polska – Finlandia. Historyczny gol Roberta Lewandowskiego. Zobacz wideo z bramką Za chwilę wracamy do gry. Okazuje się, że gol Lewandowskiego był... historyczny! PRZERWA Matty Cash znów strzelił dla Polski. Niewiarygodna historia jego rodziny chwyta za serce Matty Cash ma najlepszy okres w kadrze od chwili debiutu. Poznaj jego historię. 45 + 4' Koniec pierwszej połowy! Polska prowadzi z Finlandią 2:0! 45 + 3' To nie była dobra połowa Lewandowskiego. Dużo strat, mało kontaktów z piłką. Ale to wciąż najlepszy polski piłkarz w historii - dostał piłkę za plecy obrońców od Zielińskiego, zabrał się z nią idealnie w tempo, wyszedł sam na sam z Joronenem i pewnym strzałem go pokonał! 45 + 2' ROOOOOOBEEEEEERT LEWANDOWSKIIIIII! Piękne przebudzenie kapitana! 45 + 1' A tak wyglądał gol Matty'ego Casha! 𝐅𝐄𝐍𝐎𝐌𝐄𝐍𝐀𝐋𝐍𝐘 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐘 𝐂𝐀𝐒𝐇 🔥



📲 OGLĄDAJ #POLFIN ▶️ https://t.co/MP4j4YMvJK pic.twitter.com/bMnlYKWkRV — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2025 45 + 1' Sędzia doliczył 4 minuty. 45' Atak Finów, Alho fauluje Zalewskiego i piłka dla Polski. 44' Rzut rożny, piłka zagrana w pole karne wybita przez obronę, Kairinen dogrywa jeszcze raz w stronę polskiej bramki, ale robi to bardzo niecelnie. 43' Wiśniewski przerywa groźną akcję Finów! Pohjanpalo mógł wyjść na czystą pozycję. 42' Centra Casha, Alho przecina piłkę i klatką piersiową dogrywa do Joronena, który łapie futbolówkę. 41' Teraz Finowie częściej przy piłce. 40' Bednarek dobrze wybija piłkę po dośrodkowaniu w pole karne Polaków. 38' Dobra akcja Polaków, znów próbował dośrodkować Zalewski, ale tym razem nie było komu tego zamknąć. 37' Potężna bomba Szymańskiego zza pola karnego, Joronen odbija przed siebie, niestety nie było komu tego dobić! Dobry strzał polskiego pomocnika. 36' Aut dla Polski na wysokości pola karnego Finów. 35' Zmiana w drużynie Finlandii. Ivanov wchodzi za kontuzjowanego Tenho. 34' Niezła centra Casha, ostatecznie obrona Finów radzi sonie z tą akcją. 34' Teraz Szymański faulowany blisko linii środkowej. 33' Ajjj, dobra kontra Polaków, ale w pewnej chwili doszło do małego nieporozumienia i straciliśmy piłkę. 33' Tenho opatrywany poza boiskiem, ale Finowie mają wrzut z autu na naszej połowie. 31' Chwila przerwy, jeden z Finów leży w polu karnym. 29' Kamiński znów próbował dośrodkować, piłka odbita i wychodzi na rzut rożny. Piłka dograna z kornera w pole karne finów wybita, dopada do niej Szymański, ale strzela bardzo wysoko ponad bramką. 27' Świetnie Kamiński odebrał piłkę na lewym skrzydle, wpadł w pole karne i wycofał na linię pola karnego do Casha. Ten przyjął, popatrzył i z kilkunastu metrów uderzył płasko na dalszy słupek i pokonał Joronena! 27' GOOOOOOOOOL! Mateuuuuuusz caaaaaaaaash! 26' Zieliński źle zagrywa, ale szybko wrócił i naprawił własny błąd. 25' Cash znów poturbowany, potrzebna jest pomoc medyczna. 23' Zieliński za nisko z kornera, piłka do niego wraca, dogrywa jeszcze raz, znów próbował uderzać Wiśniewski, ale tym razem piłka wyszła za linię końcową! 23' Szymański tym razem centruje za nisko. Piłka wybita, zgarnia Cash i uderza z dystansu - znów rykoszet i znów rzut rożny z lewej strony. 22' Peltola ostro fauluje Zalewskiego. 21' Finowie nie potrafią przenieść piłki pod nasze pole karne mimo długiego rozgrywania. 18' Zamieszanie po rzucie rożnym, nie udało się oddać strzału, jeszcze Cash zagrywa do Zalewskiego na lewą stronę, lecz robi to za mocno. Joronen od bramki. 17' Strzał Zalewskiego zza pola karnego i piłka po rykoszecie wychodzi na rzut rożny z lewej strony boiska. 15' Cash za mocno sobie wypuścił podczas szarży prawą stroną i wygonił się za linię końcową. 14' Cash fauluje przy próbie odbioru na połowie rywala. Delikatnie zahaczał przeciwnika. 13' Zieliński miękko w pole karne, Slisz był niestety na spalonym. 12' Szymański faulowany w środku pola. 10' Dobry powrót Szymańskiego, ale kontra Polaków zatrzymana przez Tenho mocnym wybiciem. 10' Cash fatalnie z autu, Finowie mają piłkę pod naszym polem karnym. 9' Zalewski stracił na lewym skrzydle. 9' Podawał Szymański z rzutu wolnego, a uderzał Wiśniewski. 8' Ależ okazja! Dobra centra, uderzenie głową, ale Joronen świetnie broni! 7' Faul na Cashu w prawej części boiska. 6' Wyjątkowe sceny przed meczem Polska - Finlandia. Tego podczas meczów kadry dawno nie było Przed meczem hymny zostały zagrane przez orkiestrę! Więcej w artykule. 5' Lewandowski poturbowany, nakładka, ale sędzia tego nie zobaczył... 4' Mocny pressing Polaków. Co prawda nie udało się zaatakować, ale Finowie też nie mogą się przebić na naszą połowę. 1' Odpowiedź Polaków, Szymański ruszył prawą stronę, zagrał do środka do Lewandowskiego, ale ten nie trafił w piłkę! Dopadł do niej jeszcze Zalewski i... uderzył strasznie niecelnie. Szkoda! 1' Pierwsza akcja Finów przerwana po niecelnym podaniu. 1' Gramy! Hymny za nami, za chwilę zaczynamy! A przed meczem Piotr Zieliński otrzymał pamiątkową, koszulkę za 100. występ w polskich barwach, który miał miejsce w Rotterdamie. Przed nami hymny obu państw! Za chwilę piłkarze wyjdą na boisko. Czegoś takiego w kadrze nie widzieliśmy od dawna! Jan Urban podjął kluczową decyzję Poznaliśmy już składy obu drużyn i okazuje się, że Jan Urban zrobił coś, czego nie widzieliśmy w kadrze od dawna. Dobry wieczór! Za 15 minut zaczynamy bardzo ważny mecz eliminacji mistrzostw świata 2026! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Finlandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026! Start meczu o 20:45, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski eliminacje mistrzostw świata 2026 od dwóch zwycięstw – i to było chyba jedyne, co można było dobrego powiedzieć na ten temat, ponieważ mecze z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) wyglądały w wykonaniu Polaków po prostu słabo, zgadzały się tylko dwie rzeczy – czyste konta i punkty w tabeli. W meczu z Finlandią zawiodło już wszystko – od gry, po wynik i Polacy wracali z Helsinek na tarczy po porażce 1:2, a kilka dni później Michał Probierz został zwolniony z roli selekcjonera reprezentacji Polski. Nowego ducha w polski zespół tchną selekcjoner Jan Urban i prowadzony przez niego zespół zremisował na wyjeździe z Holandią 1:1!

To sprawia, że Polacy wciąż są w walce o awans na mistrzostwa świata z pierwszego miejsca w grupie i ominięcie barażów! Aby jednak zachować te szanse dalej, koniecznie Polacy muszą zrewanżować się Finom za porażkę w Helsinkach. Czy zespół Jana Urbana znów pokaże się z dobrej strony, czy pod presją bycia faworytem gra nie będzie wyglądała już tak efektownie? Wszystkiego dowiemy się już w niedzielę wieczorem, 7 września. Start meczu Polska – Finlandia w Chorzowie o 20:45, śledźcie naszą relację na żywo z tego wydarzenia!