Polska poznała potencjalnych rywali na Mistrzostwach Świata 2026, jeśli pomyślnie przejdzie marcowe baraże.

Były reprezentant Piotr Czachowski ocenia grupę F (Tunezja, Holandia, Japonia) jako korzystną i dającą realne szanse na awans.

Czy Biało-Czerwoni wykorzystają motywację z losowania i pokonają Holandię na mundialu?

Droga reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, wiedzie przez marcowe baraże. Najpierw podopieczni Jana Urbana muszą pokonać Albanię, a w ewentualnym finale zmierzą się ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to Biało-Czerwoni wezmą udział w turnieju finałowym. Podczas losowania w Waszyngtonie przydzielono ich do grupy F, gdzie potencjalnymi rywalami będą Tunezja (14 czerwca, Arlington lub Guadalupe), Holandia (20 czerwca, Houston lub Guadalupe), Japonia (25 czerwca, Arlington lub Kansas City). Ocenę takiego zestawienia przedstawił Piotr Czachowski, były reprezentant kraju i najlepszy polski piłkarz z 1991 roku.

Piotr Czachowski: Grupa, w której można powalczyć

Były kadrowicz przyjął wyniki losowania z optymizmem. W jego ocenie, choć Polacy często mają szczęście w losowaniach, to tym razem trafili do grupy, która daje realne szanse na osiągnięcie dobrego wyniku.

- Moglibyśmy trafić zdecydowanie gorzej, ale zawsze w tym XXI wieku mamy tę etykietkę mistrza świata w losowaniach. Trzeba się cieszyć, że jest to grupa, w której można powalczyć, nawet spokojnie o drugie miejsce - powiedział Czachowski w rozmowie z "Super Expressem".

Jego zdaniem ani Tunezja, ani Japonia nie są rywalami, którzy mogliby być poza zasięgiem Biało-Czerwonych.

– Japonia i Tunezja to nie są zespoły, które mogłyby nam zdecydowanie złoić skórę. Mamy już pewne doświadczenia, co prawda odległe, bo z Japonią graliśmy na mundialu w Rosji – przypomniał.

Dodatkowa motywacja przed barażami

Czachowski podkreślił, że choć mecz z Japonią na MŚ 2018 był "o pietruszkę", to zakończył się zwycięstwem Polaków. Jego zdaniem perspektywa gry w takiej grupie powinna być dodatkową motywacją dla kadry przed kluczowymi spotkaniami barażowymi.

- To losowanie jest dla nas bardzo korzystne, sprzyjające i dające szansę na to, żebyśmy w tych mistrzostwach świata zaistnieli zdecydowanie lepiej, pokazując dobrą grę - tłumaczył Czachowski. - Grupa dała Polakom jeszcze więcej motywacji do spotkań barażowych, do tego zwłaszcza pierwszego z Albanią, tak żebyśmy mogli ją wyeliminować i powalczyć w finale z Ukrainą albo Szwecją - stwierdził.

Losowanie były kadrowicz przyjął z ulgą

Były reprezentant zaznaczył, że kluczowe jest teraz skupienie się na barażach, ale wyniki losowania przyjął z ulgą.

– Losowanie przyjąłem z wielką ulgą - wyznał Czachowski. - Można było trafić na Brazylię, na Maroko. Przy tych rywalach przymknąłbym oko i powiedział, pojedziemy na mundial i wrócimy. Jeżeli awansujemy, to będzie się kroiła szansa wyjścia z tej grupy – dodał.

Holandia faworytem. Czy Polacy w końcu ich pokonają?

W grupie F zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Holandii, z którą Polacy dwa razy zremisowali 1:1 w eliminacjach MŚ 2026. Czachowski z uśmiechem wspomina, że jego pokolenie również często trafiało na wymagających rywali.

– Kiedyś moja reprezentacja grała tylko z Anglią. I z Holendrami też graliśmy – przypomniał. – Ostatnio trener Urban po meczu z Holandią w Warszawie zażartował, że walniemy ją na mundialu. Być może dojdzie w końcu do takiej wiktorii Polaków nad Holendrami. Nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu. Jednak to Holandia jest zdecydowanym faworytem grupy. Reszta rywali jest w zasięgu Polaków. O ile oczywiście - cały czas to podkreślam - pojedziemy na mundial – zakończył Czachowski.

