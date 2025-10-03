Pilne! Jan Urban zdecydował. Sensacyjne powołania do reprezentacji Polski na mecze z Nową Zelandią i Litwą!

Jan Urban, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, dobrze rozpoczął pracę, remisując z Holandią i wygrywając z Finlandią.

Jan Urban zdecydował. Wiadomo, kto pojedzie na zgrupowanie

Jan Urban na razie udowadnia, że jego wybór na selekcjonera reprezentacji Polski to był właściwy ruch prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Jeszcze zanim nasza kadra rozegrała pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera, Jan Urban już miał dwa duże sukcesy. Po pierwsze, do reprezentacji wrócił Robert Lewandowski, po drugie - selekcjoner zdecydowanie poprawił atmosferę wokół kadry. A po meczach eliminacji MŚ z Holandią (1:1) i z Finlandią (3:1) kibicie wręcz chcieli nosić Jana Urbana na rękach. Przy kompletowaniu składu na te mecze trener zaskoczył powołaniem Przemysława Wiśniewskiego, występującego na co dzień we włoskiej Serie B (drugi poziom ligowy we Włoszech). Wybór niedocenianego przez poprzednich selekcjonerów obrońcy okazał się strzałem w dziesiątkę. Wiśniewski zaliczył dwa dobre spotkania i w obu był jednym z najlepszych piłkarzy na placu gry. Świetną decyzją Jana Urbana było także postawienie ma Matty'ego Casha, który i z Holandią, i z Finlandią trafiał do siatki. Z tą drugą drużyną bramki zdobywali też Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Na kogo Jan Urban postawił na mecze z Nową Zelandią i Litwą? Decyzja selekcjonera właśnie została ogłoszona! Karty są już odkryte. Wiadomo, już kto pojedzie na zgrupowanie.

Powołania do kadry na zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią i Litwą

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

Trzeci mecz pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski rozegra z Nową Zelandią, w czwartek, 9 października, o godz. 20.45. Będzie to spotkanie towarzyskie, w którym trener będzie mógł przetestować różnych zawodników i różne warianty taktyczne. Znacznie ważniejszy jest wyjazdowy mecz z Litwą, który odbędzie się w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę, 12 października. Mecz rozpocznie się o 20.45. To może być trudna przeprawa dla Biało-czerwonych. W pierwszym meczu bowiem - rozrywanym na Stadionie Narodowym w Warszawie - wymęczyliśmy skromne 1:0 (po golu Roberta Lewandowskiego). Tyle, ze wtedy selekcjonerem był jesczze Michał Probierz...

