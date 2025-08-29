Robert Lewandowski znów kapitanem reprezentacji Polski? Jan Urban zdecydował! Znamy kulisy decyzji

2025-08-29 12:39

Jan Urban podjął decyzję o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry narodowej po aferze z opaską kapitana wywołaną przez Michała Probierza. Gwiazdor Barcelony znów trafił do reprezentacji narodowej na mecze z Holandią i Finlandią. Jan Urban ogłosił, kto będzie kapitanem kadry w kolejnych meczach. Jest jasne stanowisko.

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski! Znakomita wiadomość obiegła polskie media po piątkowych powołaniach kadry narodowej. Jan Urban ogłosił 25 zawodników, którzy stawią się w Katowicach na zgrupowaniu przed dwoma meczami eliminacji mistrzostw świata. W ramach kwalifikacji do mundialu we wrześniu zagramy dwa spotkania.

Jan Urban po ogłoszeniu powołań do reprezentacji Polski ogłosił, że kapitanem kadry narodowej będzie Robert Lewandowski.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek – przekazał za pośrednictwem „Łączy Nas Piłka”.

Kulisy przekazania opaski kapitańskiej

Jan Urban przekazał też informację o tym, że zawodnicy zostali poinformowani o tym, kto będzie kapitanem. Przed ogłoszeniem tej decyzji selekcjoner rozmawiał o tym z naszymi piłkarzami. W ten sposób chce zakończyć dyskusję o opasce.

Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - dodał Urban.

