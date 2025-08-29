Robert Lewandowski znów kapitanem reprezentacji Polski? Jan Urban zdecydował! Znamy kulisy decyzji

Robert Lewandowski znów kapitanem reprezentacji. Decyzja Jana Urbana

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski! Znakomita wiadomość obiegła polskie media po piątkowych powołaniach kadry narodowej. Jan Urban ogłosił 25 zawodników, którzy stawią się w Katowicach na zgrupowaniu przed dwoma meczami eliminacji mistrzostw świata. W ramach kwalifikacji do mundialu we wrześniu zagramy dwa spotkania.

Jan Urban po ogłoszeniu powołań do reprezentacji Polski ogłosił, że kapitanem kadry narodowej będzie Robert Lewandowski.

- Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek – przekazał za pośrednictwem „Łączy Nas Piłka”.

Kulisy przekazania opaski kapitańskiej

Jan Urban przekazał też informację o tym, że zawodnicy zostali poinformowani o tym, kto będzie kapitanem. Przed ogłoszeniem tej decyzji selekcjoner rozmawiał o tym z naszymi piłkarzami. W ten sposób chce zakończyć dyskusję o opasce.

Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - dodał Urban.

