Powołania Jana Urbana. Będzie niespodziewany debiutant? Najnowsze plotki

Powołania Jana Urbana. Będą niespodzianki?

Reprezentacja Polski na początku września rozegra dwa mecze eliminacji mistrzostw świata, które za rok odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni przystąpią do kolejnych spotkań pod wodzą nowego selekcjonera. Po wpadce z Finlandią i aferze z odejściem Roberta Lewandowskiego z kadry, posadę stracił Michał Probierz. Jego następcą został Jan Urban, który ma awansować na mundial.

Podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa spotkania z Holandią i Finlandią. Najpierw czeka nas wyjazd, a rewanż z Finami zagramy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Powołania na mecz mają zostać ogłoszone w piątek, 29 sierpnia w okolicach południa – godzinę przed losowaniem Ligi Konferencji UEFA.

Według informacji portalu „Piłka Nożna”, Jan Urban ma zaskoczyć co najmniej jednym powołaniem. Chodzi o zawodnika Legii Warszawa, który niedługo przeniesie się do innego klubu, Jana Ziółkowskiego. Bez dwóch zdań to jeden z czołowych zawodników stołecznego zespołu. Zaliczył znakomite wejście w nowy sezon i poskutkuje to nie tylko transferem, ale również powołaniem do drużyny narodowej.

Powrót Lewandowskiego do kadry

Według informacji, które pojawiły się za kulisami, do kadry ma wrócić Robert Lewandowski. Ten po odebraniu mu opaski kapitańskiej zdecydował, że nie będzie grał w kadrze dopóki jej selekcjonerem będzie Michał Probierz. Po porażce z Finlandią w Helsinkach selekcjoner odszedł z kadry narodowej.

Nie wiadomo, czy został zwolniony, czy sam podał się do dymisji. Przyjście do kadry Jana Urbana dało jednak pole do rozmów, a te miały zakończyć się sukcesem. Robert Lewandowski ma wrócić do reprezentacji Polski już na najbliższe mecze.

Adrian Mierzejewski i Piotr Urban po konferencji nowego selekcjonera