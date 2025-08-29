Liga Konferencji: Złe wieści dla Rakowa Częstochowa po awansie. Wiadomo, gdzie zagrają

Liga Konferencji: Raków nie zagra na swoim stadionie

Raków Częstochowa pokonał w rewanżu Ardę Kyrdżali 2:1 i awansował do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. To ogromny sukces sportowy, ale jednocześnie kolejny sezon, w którym częstochowianie swoje mecze domowe w Europie rozgrywać będą poza własnym stadionem. Rywali podejmą w Sosnowcu, na nowoczesnej Mittal Park Arenie.

Macierzysty obiekt Rakowa jest w przebudowie i – mimo postępu prac – wciąż nie spełnia standardów UEFA. Dlatego częstochowianie, podobnie jak w poprzednich latach, muszą korzystać z gościny innych miast. W 2021 roku ich europejską bazą było Bielsko-Biała, a w 2023 Sosnowiec. Teraz wracają na tamtejszy stadion, który mieści ponad 11,5 tysiąca widzów i już dwukrotnie gościł pucharowe mecze Rakowa.

Liga Konferencji: dramatyczny rewanż Rakowa. Dwie czerwone kartki, wygrana i awans do fazy ligowej częstochowian

Dla fanów „Medalików” to sytuacja dobrze znana. W 2021 roku Raków rozgrywał mecze eliminacyjne w Bielsku-Białej i radził sobie znakomicie – nie stracił tam ani jednej bramki. Rok później częstochowianie wrócili na własny stadion i odnieśli m.in. pamiętne zwycięstwo 2:1 nad Slavią Praga.

Raków Częstochowa znów zagra w Sosnowcu

Po zdobyciu mistrzostwa Polski w 2023 roku Raków występował w eliminacjach Ligi Mistrzów. Początkowo grał w Częstochowie, lecz w decydującej rundzie musiał przenieść się do Sosnowca. Tam przegrał z FC Kopenhaga 0:1, a w rewanżu odpadł z marzeń o Champions League. Ostatecznie drużyna trafiła do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie również grała na Mittal Park Arenie – remisując ze Sportingiem Lizbona, ale przegrywając z Atalantą i Sturmem Graz.

Choć bilans Rakowa w Sosnowcu nie jest korzystny, kibice deklarują, że i tym razem będą licznie wspierać drużynę. Dojazd z Częstochowy to niespełna 70 kilometrów, a stadion w Sosnowcu oferuje dwa razy większą pojemność niż obiekt przy Limanowskiego. W 2023 roku na mecz z FC Kopenhaga bilety sprzedały się błyskawicznie, a w Lidze Europy frekwencja sięgała nawet 10,5 tysiąca widzów.

Kiedy losowanie Ligi Konferencji?

Raków i jego kibice na razie muszą uzbroić się w cierpliwość. Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w piątek w Monako. Podopieczni Dawida Szwargi poznają sześciu rywali, których podejmą na Mittal Park Arenie. Początek rywalizacji zaplanowano na 2 października, ale zanim rozgrywki ruszą, stadion w Sosnowcu czeka jeszcze wizytacja przedstawicieli UEFA.